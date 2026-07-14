CapTrader und OptionsMastery kooperieren: EdgeSeeker exklusiv mit Vorteilen für CapTrader-Kunden



EQS-Media / 14.07.2026 / 12:52 CET/CEST



Düsseldorf, 14. Juli 2026 – CapTrader erweitert sein Angebot für ambitionierte Optionshändler und geht eine Kooperation mit der OptionsMastery GmbH ein. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die cloudbasierte Analyseplattform EdgeSeeker, die einen datengetriebenen und systematischen Ansatz für den professionellen Optionshandel verfolgt. CapTrader-Kunden profitieren von einem kostenlosen Testmonat sowie vergünstigten Konditionen für die Nutzung der Plattform.

EdgeSeeker wurde speziell für Optionshändler entwickelt, die ihre Handelsentscheidungen auf Wahrscheinlichkeiten, statistischen Modellen und quantitativen Analysen aufbauen möchten. Anstatt Kursbewegungen vorherzusagen, unterstützt die Plattform Trader dabei, attraktive Chancen anhand von Volatilität, Erwartungswerten und Wahrscheinlichkeiten zu identifizieren. Zu den Funktionen gehören unter anderem Monte-Carlo-Simulationen, Volatilitätsanalysen, Risiko-Dashboards, Strategie-Backtests sowie spezielle Module für Gamma-Exposure-Analysen und Zero-Day-Optionen.

Mit der Kooperation baut CapTrader sein Angebot für aktive Optionshändler konsequent aus und ergänzt sein Brokerangebot um eine moderne Analyseplattform, die institutionelle Methoden auch privaten Anlegern zugänglich macht.

„Unsere Kunden erwarten heute weit mehr als nur eine leistungsfähige Handelsplattform. Sie möchten fundierte Entscheidungen treffen und ihre Strategien datenbasiert entwickeln. Mit EdgeSeeker bieten wir ihnen ein innovatives Werkzeug, das perfekt zu unserem Anspruch passt, anspruchsvolle Trader bestmöglich zu unterstützen“, erklärt CapTrader-Geschäftsführer Andreas Weiß.

Auch bei OptionsMastery sieht man in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt. „Mit EdgeSeeker möchten wir Optionshandel auf eine neue Ebene heben – weg vom Bauchgefühl, hin zu einem strukturierten, wahrscheinlichkeitsbasierten Entscheidungsprozess. Die Kooperation mit CapTrader ermöglicht es uns, diese Denkweise einer noch größeren Community professioneller Optionshändler zugänglich zu machen. Gemeinsam schaffen wir einen echten Mehrwert für Trader, die systematisch und risikobewusst handeln möchten.“ – Prof. Dr. Kai Oberländer, Geschäftsführer der OptionsMastery GmbH.

CapTrader-Kunden erhalten exklusiv einen kostenlosen Testmonat für EdgeSeeker. Anschließend steht die Plattform zu einem vergünstigten Monatspreis zur Verfügung. Da EdgeSeeker vollständig cloudbasiert arbeitet, ist keine Installation erforderlich und die Nutzung ist sowohl unter Windows als auch auf dem Mac direkt im Browser möglich.

Weitere Informationen zur Kooperation und zu den Vorteilen für CapTrader-Kunden finden Sie unter: EdgeSeeker bei CapTrader

Über CapTrader

CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 170 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt

Christian Korte

Telefon: +49 (0) 211 740786 - 191

E-Mail: Christian.Korte@captrader.com

Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH

Elberfelder Str. 2

D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH

Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf

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Emittent/Herausgeber: CapTrader

Schlagwort(e): Dienstleistungen

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