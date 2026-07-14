Chinas Außenhandel übertrifft Erwartungen deutlich

14. ⁠Jul (Reuters) - Chinas Außenhandel hat im Juni deutlich stärker zugelegt als erwartet und signalisiert damit eine robuste globale ‌Nachfrage sowie eine starke Binnennachfrage. Die in Dollar berechneten Exporte stiegen ⁠im ⁠Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,0 Prozent, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten ‌hatten lediglich mit einem ‌Zuwachs von 18,2 Prozent gerechnet. Die Importe legten sogar um 36,0 ⁠Prozent zu und übertrafen damit ebenfalls ‌die Prognose von ⁠24,0 Prozent bei weitem. Der Handelsüberschuss belief sich auf 125,62 Milliarden Dollar und lag damit ‌auch über ⁠den Erwartungen. Ein Sprecher ⁠der Zollbehörde kündigte angesichts des hohen Überschusses an, China werde seine Importe weiter ausbauen, um eine ausgewogene Handelsentwicklung zu fördern.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)