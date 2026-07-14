Frankfurt, 14. ⁠Jul (Reuters) - Angesichts der erneuten Eskalation am Persischen Golf ziehen Dax-Anleger die Köpfe ein. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,7 Prozent auf ‌24.933 Punkte nach. "Die Anleger schauen weiterhin voller Skepsis in den Nahen Osten und verlieren mehr und ⁠mehr die ⁠Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Krieges", konstatierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. Die Ölpreise kletterten weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Gebühr von 20 Prozent für den Schutz ‌der Straße von Hormus angekündigt hat. "Die ‌Straße von Hormus scheint damit zu einer einzigen Piratenroute zu verkommen."

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von ⁠Hapag-Lloyd um 6,8 Prozent an, nachdem die Hamburger Containerreederei ‌am Vorabend dank einer ⁠starken Nachfrage und gestiegener Frachtraten ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. "Die Anhebung der Prognose kommt nicht unerwartet, doch die neue ‌Spanne liegt über dem ⁠aktuellen Konsens", kommentierte ein ⁠Händler. Dagegen brachen die Titel von Evotec um mehr als 35 Prozent auf bis zu 3,18 Euro ein. Das Hamburger Biotechunternehmen hatte am Vorabend seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 gesenkt und erwartet operativ nun einen Verlust.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)