DAX® - Gefangen in der Mutterkerze

Der DAX® hat die zweite Korrekturwelle gestern doch noch rechtzeitig stoppen können. Schon der Eröffnungskurs lag mit 24.964 Punkten deutlich über den vorbörslichen Indikationen. Die erste Notierung markierte zudem das Tagestief und der Index schloss am Ende sogar leicht im Plus. Die Entwicklung zeigt die Bedeutung der angesprochenen Unterstützungszone aus den beiden Aufwärtstrends, der gebrochenen Abwärtstrendlinie und der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.829 Punkten). Der große Befreiungsschlag ist allerdings noch nicht gelungen. Aktuell liegt eine sogenannte Inside-Bar-Formation mit mehreren Innenstäben in Folge vor, da die Kerzen der vergangenen drei Tage mit ihrer gesamten Hoch-Tief-Spanne innerhalb der letzten großen roten Kerze liegen. Das deutet darauf hin, dass der Markt nach dem dynamischen Abverkauf zunächst ein Gleichgewicht gefunden hat. Ein belastbares Ausbruchssignal entsteht aber erst mit einem Schlusskurs außerhalb der „Mutterkerze“. Deren Hoch (25.280 Punkte) und Tief (24.830 Punkte) gewinnen damit kurzfristig an Bedeutung. Auf der Unterseite dienen zudem die gestern thematisierten Marken als potenzielle Auffanglinien.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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