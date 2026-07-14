Dax niedriger erwartet - US-Inflation und Banken im Fokus

Frankfurt, 14. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent ‌auf 25.114 Punkte zugelegt. Die erneute Eskalation im Iran-Krieg und der Kampf um die Kontrolle über die ⁠strategisch ⁠wichtige Straße von Hormus hatte dagegen die drei wichtigsten US-Indizes am Montag nach unten gezogen und die Ölpreise nach oben getrieben.

Im Fokus der Anleger stehen im Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise. Die vom Iran-Krieg angefachte ‌US-Inflation dürfte sich im Juni etwas ‌abgeschwächt haben. Volkswirte rechnen mit einer Teuerungsrate von 3,8 Prozent, nach 4,2 Prozent im Mai. Sollte sich der ⁠positive Trend bestätigen, würde dies die Erwartungen an weitere ‌Zinssenkungen der Federal Reserve ⁠im zweiten Halbjahr stärken.

Auf Unternehmensseite legen fünf große US-Geldhäuser ihre Zahlen für das zweite Quartal vor und geben damit den Startschuss für die ‌US-Bilanzsaison. Experten rechnen dank ⁠eines florierenden Handelsgeschäfts und lukrativer ⁠Börsengänge mit starken Quartalsergebnissen. Insbesondere das milliardenschwere Börsendebüt des Raumfahrtunternehmens SpaceX sowie eine Belebung bei Fusionen und Übernahmen dürften die Einnahmen der Wall-Street-Banken angetrieben haben.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.114,25

EuroStoxx50 6.271,02

EuroStoxx50-Future 6.291,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 52.498,64 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.515,34 -0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.891,90 -0,7%

Hang Seng 24.163,72 -0,2%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)