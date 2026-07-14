Drohnentrümmer lösen Brand in russischer Ölraffinerie aus

14. ⁠Jul (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

07.17 Uhr - ‌In der südrussischen Region Krasnodar haben herabstürzende Drohnentrümmer nach Angaben der örtlichen Rettungsdienste ⁠einen Brand ⁠in einer Ölraffinerie ausgelöst. Die herabfallenden Trümmer beschädigten demnach auch mehrere Privathäuser, einen Wohnblock sowie ein Gebäude an einem Bahnübergang. Eine Person sei verletzt ‌worden, heißt es weiter.

02.15 Uhr - ‌Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen an. Nach Angaben von Behördenvertretern ⁠werden dabei Brände in mehreren Stadtteilen ausgelöst. ‌Im Bezirk Holosiivskyi stehen ⁠zwei Lagerhallen in Flammen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge brennen zudem Autos, nachdem Drohnenteile in einem östlichen Vorort ‌niedergegangen sind. Opfer ⁠werden aus der Hauptstadt ⁠zunächst nicht gemeldet. Auch andere Städte sind Ziele der Angriffe. In Saporischschja werden bei einem Drohnenangriff den Rettungsdiensten zufolge elf Menschen verletzt. In der Region Charkiw gibt es nach Angaben des Gouverneurs sechs Verletzte. Eine russische ⁠Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

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