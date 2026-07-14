von
WH Selfinvest

Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht - Kostenloses Webinar heute um 10:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:

Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

David Pieper zeigt praxisnah, wie er eine attraktive Aktie charttechnisch analysiert und mit einer einfachen Optionsstrategie handelt. Schritt für Schritt lernen Teilnehmer Aufbau, Chancen und Risiken des Trades. Am Ende gibt es eine Q&A-Session.

    Dienstag, 14.07.26, 10:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
    Perf. 1 Jahr
    		Chart
    1 Jahr
    		Einstellungen
    Option

    Das könnte dich auch interessieren

    Weitere Artikel
    Plus-Analysen
    Halbjahres-Ausblick von Martin Goersch
    Aktien, Gold, Krypto: So stelle ich mich jetzt aufgestern, 10:53 Uhr · onvista
    Sorgen um Standorte
    VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungengestern, 06:06 Uhr · Reuters
    Chartzeit Marktbericht 12.07.2026
    Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancen12. Juli · onvista
    Alle Plus-Analysen