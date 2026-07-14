EQS-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026/ Vorläufiges Ergebnis

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EQS-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Allerthal-Werke AG: Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026/ Vorläufiges Ergebnis

14.07.2026 / 12:32 CET/CEST
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Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Halbjahresabschlusses der Allerthal-Werke AG zum 30. Juni 2026 zeichnet sich ein vorläufiger handelsrechtlicher Halbjahresüberschuss (ungeprüft) von rd. 3,4 Mio. EUR ab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war ein Halbjahresüberschuß von 3,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Aufgrund der Wesensart des Geschäftsmodells der Gesellschaft können unterjährig erzielte Ergebnisse nicht auf das Gesamtjahr (oder andere Zeiträume) hochgerechnet werden.Das Jahresergebnis per Jahresultimo kann daher sowohl höher, aber auch niedriger als das erzielte Halbjahresergebnis ausfallen.

Die Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses wird voraussichtlich am 29. Juli 2026 erfolgen.

Köln, den 14. Juli 2026


Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eric Hönscheid

Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 - 18

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allerthal-Werke AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
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Telefon:0221 / 820 32 - 18
E-Mail:silvia.schneider@allerthal.de
Internet:www.allerthal.de
ISIN:DE0005034201
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Börsen:Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
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