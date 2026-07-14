EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatzunter- und Ergebnisüberschreitung im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

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EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatzunter- und Ergebnisüberschreitung im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

14.07.2026 / 07:47 CET/CEST
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DATA MODUL AG: Umsatzunter- und Ergebnisüberschreitung im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

Die DATA MODUL AG unterschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal 2026 den Umsatz des entsprechenden Vorjahreszeitraum, überschreitet aber dessen Ergebnis.

Das konzernweite EBIT lag im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 0,4 Millionen und damit ca. 200% über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR -0,4 Millionen. Der Konzernumsatz sank im zweiten Quartal 2026 um ca. 4,5% auf EUR 51,4 Millionen im Vergleich zu EUR 53,8 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang steigerte sich um ca. 16,1% auf EUR 59,8 Millionen im Vergleich zu EUR 51,5 Millionen im zweiten Quartal des Vorjahres.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 7. August 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).

Kontakt:

Lena Haas

Investor Relations

InvestorRelations@data-modul.com

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