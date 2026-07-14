EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE: sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Deutsche Payment A1M SE: sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab

14.07.2026 / 10:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Deutsche Payment A1M SE

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Deutsche Payment A1M SE sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab

Berlin, den 14. Juli 2026 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute beschlossen, die am 16. Juni 2026 gemeldete Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung nicht durchzuführen. Mit dem deutschen institutionellen Investor konnte wider Erwarten keine Einigung über wesentliche Eckpunkte erzielt werden.

Kontakt

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117

Berlin

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Ende der Insiderinformation

14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon:+ 49 030 81454860
Fax:+ 49 40 6378 5423
E-Mail:info@deutsche-payment.com
Internet:www.deutsche-payment.com
ISIN:DE000A2P74C5
WKN:A2P74C
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
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