EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE: sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab

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Deutsche Payment A1M SE: sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab



14.07.2026 / 10:28 CET/CEST

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Deutsche Payment A1M SE

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Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Deutsche Payment A1M SE sagt beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss ab

Berlin, den 14. Juli 2026 Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5 – WKN: A2P74C) hat heute beschlossen, die am 16. Juni 2026 gemeldete Erhöhung des Grundkapitals durch Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach § 4 Abs. 5 der Satzung nicht durchzuführen. Mit dem deutschen institutionellen Investor konnte wider Erwarten keine Einigung über wesentliche Eckpunkte erzielt werden.

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Alexander Herbst

Vorstand

Unter den Linden 40, 10117

Berlin

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