EQS-Adhoc: HELIOS SOLAR AG: HELIOS SOLAR AG gibt Ergebnis des öffentlichen Angebots bekannt

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HELIOS SOLAR AG: HELIOS SOLAR AG gibt Ergebnis des öffentlichen Angebots bekannt



14.07.2026 / 16:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Frankfurt am Main, 14. Juli 2026 – Die HELIOS SOLAR AG („HELIOS“ oder die „Gesellschaft“; ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) gibt bekannt, dass nach Ablauf der Angebotsfrist am 13. Juli 2026 von den insgesamt Stück 7.600.000 angebotenen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft („Angebotsaktien“) im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und einer parallel erfolgten Privatplatzierung insgesamt Stück 117.479 Angebotsaktien platziert wurden. Der Angebotspreis betrug gemäß dem am 2. Juni 2026 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt EUR 4,00 je Angebotsaktie. Der Bruttoerlös der Gesellschaft aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung beträgt somit EUR 469.916,00. Die Aufnahme des Handels der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) wird voraussichtlich für den 28. Juli 2026 erwartet.

Emperor Global Investment Solutions fungiert als Global IPO Coordinator der Transaktion. Die SMC Bank übernimmt die Funktionen des Lead Managers, Sole Bookrunners sowie des Admission Agents.

Website: www.heliossolarag.com

Kontakt Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail: max@heliospv.net Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail: m.taverne@max-em.de

Unternehmensdaten

HELIOS SOLAR AG, Geschäftsadresse: Marienplatz 2, 80331 München, Deutschland; Sitz: Frankfurt am Main; Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116214; LEI: 894500Q0LUCCFE8R5J14; ISIN: DE000A42D2N5; WKN: A42D2N; Börsenkürzel: HE8.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“). Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der HELIOS SOLAR AG (die „Gesellschaft“ oder „HELIOS“) dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der „Prospekt“) und eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der „Nachtrag“), jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie „IPO“) kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.Die Gesellschaft, der die Angebotsaktien zur Verfügung stellende Aktionär („Aktionär“) und die Small & Mid Cap Investmentbank AG (die „Bank“) lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Die Bank handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und den Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft und dem Aktionär keine Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Die Bank und deren verbundene Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. Das voraussichtliche Datum der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard, (die „Zulassung“) kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Zulassung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.

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14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HELIOS SOLAR AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Telefon: +49 89 139288928 E-Mail: max@heliospv.net Internet: www.heliospv.net ISIN: DE000A42D2N5 WKN: A4EVPH LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14 EQS News ID: 2365768

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