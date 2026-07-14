EQS-Adhoc: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: Familienmitglieder der Familie Hermle bündeln Aktien in einer Familienstiftung

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EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: Familienmitglieder der Familie Hermle bündeln Aktien in einer Familienstiftung

14.07.2026 / 15:30 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG

Stammaktien WKN 605280 / ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien WKN 605283 / ISIN DE0006052830

Familienmitglieder der Familie Hermle bündeln Aktien in einer Familienstiftung

Gosheim, 14.07.2026: Der Aufsichtsratsvorsitzende der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Herr Dietmar Hermle, hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der von ihm errichteten Hermle Familienstiftung heute der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sämtliche von ihm persönlich gehaltenen Aktien an der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG in die Hermle Familienstiftung eingebracht hat und seine Kinder, Frau Miriam Hermle und das Vorstandsmitglied der Gesellschaft, Herr Benedikt Hermle, zeitgleich ebenfalls sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien an der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG in die Hermle Familienstiftung im Wege der Zustiftung eingebracht haben.

Durch die Zustiftungen hält die Hermle Familienstiftung dann unmittelbar 25,126 % der Stammaktien der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG.

Mit den Zustiftungen sind der Erhalt und die Bündelung der Stammaktien des Familienstamms Dietmar Hermle langfristig institutionell gefestigt.

Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG

Günther Beck

Vorstand

Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 988 170 72, E-Mail: info@tik-online.de

Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Abteilung Marketing, T 07426 95 6238, E-Mail: marketing@hermle.de

Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim
Deutschland
Telefon:07426-950
Fax:07426-951012
E-Mail:info@hermle.de
Internet:www.hermle.de
ISIN:DE0006052830
WKN:605283
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Tradegate BSX
LEI Code:529900QGZPED9V80VN44
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