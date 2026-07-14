EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Ulrich Feindt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.07.2026 / 16:52 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Ulrich Nachname(n): Feindt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SMAG Mobile Antenna Masts AG

b) LEI

391200Z3U78MGO36H028

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A42FR12

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,45 EUR 22.087,50 EUR 29,45 EUR 41.230,00 EUR 29,65 EUR 18.798,10 EUR 29,70 EUR 1.366,20 EUR 29,95 EUR 20.066,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,5852 EUR 103.548,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SMAG Mobile Antenna Masts AG Windmühlenbergstraße 20-22 38259 Salzgitter Deutschland Internet: https://www.smag.de/ LEI Code: 391200Z3U78MGO36H028

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed

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