EQS-DD: SMAG Mobile Antenna Masts AG: Ulrich Feindt, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.07.2026 / 16:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ulrich
Nachname(n):Feindt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SMAG Mobile Antenna Masts AG

b) LEI

391200Z3U78MGO36H028 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A42FR12

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
29,45 EUR22.087,50 EUR
29,45 EUR41.230,00 EUR
29,65 EUR18.798,10 EUR
29,70 EUR1.366,20 EUR
29,95 EUR20.066,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
29,5852 EUR103.548,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SMAG Mobile Antenna Masts AG
Windmühlenbergstraße 20-22
38259 Salzgitter
Deutschland
Internet:https://www.smag.de/
LEI Code:391200Z3U78MGO36H028

Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed

Ende der MitteilungEQS News-Service

106042 14.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SMAG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochheute, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um Standorte
VW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungengestern, 06:06 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen