EQS-News: Aumann gibt Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 6 % bekannt
EQS-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aumann gibt Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 6 % bekannt
14.07.2026 / 17:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Aumann gibt Aktienrückkauf mit einer Zuteilungsquote von rund 6 % bekannt
Beelen, 14. Juli 2026
Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) gibt hiermit das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots der Aumann AG an ihre Aktionäre bekannt.
Der Aumann AG wurden von ihren Aktionären 9.358.558 Stückaktien im Rahmen des Aktienrückkaufangebotes angedient. Das Angebot bezog sich auf insgesamt bis zu 1.291.704 Aktien der Gesellschaft. Gemäß Ziffer 3.5 der Angebotsunterlage hat die Gesellschaft von der Möglichkeit der bevorrechtigten Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück Gebrauch gemacht. Alle weiteren Annahmeerklärungen der Aktionäre wurden, ohne Berücksichtigung von Spitzen, mit einer Zuteilungsquote von rund 6,07 % berücksichtigt.
Es wurden damit insgesamt 1.291.200 Stückaktien zurück erworben, was einem Anteil von rund 10,00 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Das Settlement und damit die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken wird voraussichtlich am 16. Juli 2026 erfolgen.
Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Tel +49 2586 888 7800
Fax +49 2586 888 7805
ir@aumann.com
www.aumann.com
Vorstand
Sebastian Roll (CEO)
Jan-Henrik Pollitt (CFO)
Aufsichtsrat
Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Christoph Weigler
Dr.-Ing. Saskia Wessel
Registergericht
Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aumann AG
|Dieselstraße 6
|48361 Beelen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2586 888-7800
|Fax:
|+49 (0) 2586 888-7805
|E-Mail:
|info@aumann.com
|Internet:
|www.aumann.com
|ISIN:
|DE000A2DAM03
|WKN:
|A2DAM0
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900GLI93PGU71F690
|EQS News ID:
|2365832
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2365832 14.07.2026 CET/CEST