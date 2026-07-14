EQS-News: BIT Capital Presseinformation

Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Fonds

BIT Capital Presseinformation



14.07.2026 / 11:23 CET/CEST

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BIT Capital richtet BIT Global Fintech Leaders neu aus und benennt Fonds in BIT Aggressive Growth um.

Erweiterung des Anlageuniversums eröffnet Zugang zu wachstumsstarken Technologie- unternehmen über Fintech-Fokus hinweg. Offensive UCITS-Strategie ergänzt neben BIT Defensive Growth das Kernportfolio BIT Global Technology Leaders.

Berlin, 14.07.2026 – BIT Capital richtet seinen Themenfonds BIT Global Fintech Leaders strategisch neu aus und benennt den Fonds in BIT Aggressive Growth um. Mit der Umbenennung wird die zugrunde liegende Anpassung des Fondsmandats sichtbar: Der Fonds löst sich von der begrenzenden Fokussierung auf Fintech und wird damit zur sektoragnostischen, offensiven Wachstumsvariante innerhalb einer klar gegliederten Produktarchitektur, die auf dem BIT Capital Flaggschiff-Fonds aufbaut.

Produktarchitektur rund um die BIT Global Technology-Strategie

Im Zentrum steht der BIT Global Technology Leaders als High-Conviction-Kernstrategie. Ergänzend dazu bietet der BIT Defensive Growth eine defensivere Variante mit reduziertem Risikoprofil, während der Fonds BIT Aggressive Growth die offensive Ausprägung der Strategie innerhalb eines UCITS-Rahmens darstellt. Die Weiterentwicklung trägt der strukturellen Veränderung des investierbaren Universums Rechnung. Fintech ist in den vergangenen Jahren zunehmend in größere Technologie-, Konsum- und Infrastrukturthemen hineingewachsen. Für einen reinen Fintech-Fonds bedeutete das ein schrumpfendes, thematisch unscharfes Universum mit hohem Konzentrationsrisiko. Die Erweiterung des Mandats löst diese Begrenzung auf.

„Die bisherige Fintech-Fokussierung war in einem früheren Marktumfeld sehr schlüssig. Heute entstehen viele der attraktivsten Wachstumschancen jedoch nicht mehr innerhalb abgegrenzter Sektoren, sondern entlang breiter technologischer und insbesondere KI-getriebener Veränderungsprozesse. Genau diese Breite wollen wir künftig konsequenter nutzen und den Fonds dynamisch dort positionieren, wo wir die attraktivsten Chancen sehen“, sagt Ingo Lupatelli, Fondsmanager des BIT Aggressive Growth und Director Research & Portfolio Management bei BIT Capital.

Erweiterter Spielraum für strukturelle Wachstumschancen

Das neue Portfolio wird mit einem offensiven Profil umgesetzt: sektoragnostische Auswahl, hochkonzentrierter Einzelpositionen zur gezielten Nutzung struktureller Technologiegewinner, ergänzt um Satellitenpositionen in frühen Kommerzialisierungs- oder Skalierungsphasen für ein asymmetrisches Renditeprofil. Aktuell liegt ein besonderer Portfolio-Fokus auf der KI-Infrastrukturebene, Digital-Health, Biotech sowie Unternehmen, die durch den Einsatz von KI, Automatisierung und Datenintelligenz neue Effizienz- und Margenpotenziale erschließen. Die Allokation erfolgt überwiegend in Aktien, kann jedoch ergänzend Optionen und Derivate nutzen, um Marktexposure, Risikoprofil und Renditechancen aktiv zu steuern.

Der BIT Global Fintech Leaders wurde in den letzten Jahren wiederholt für seine starken Performanceergebnisse ausgezeichnet1. Ziel des Fondsmanagements um Ingo Lupatelli ist es, den starken Track-Record des Fonds unter neuem Namen konsequent fortzusetzen. Die Umbenennung in BIT Aggressive Growth trat zum 1. Juli 2026 in Kraft. Die ISINs der jeweiligen Anteilklassen bleiben unverändert, ebenso die Risikoklassifizierung des Fonds in SRI 6.

Über BIT Capital BIT Capital

Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Assetmanagement mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei verfolgt das Unternehmen erfolgreich einen datenbasierten, bewertungssensitiven Investmentansatz, der ein „Best of Human x AI“-Modell mit sektoragnostischem, wachstumsorientiertem Stock Picking sowie einem hochaktiven Portfoliomanagement verbindet. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren.

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