EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 5,77 Millionen Token erreicht haben und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln auf 11,3 Milliarden USD belaufen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 5,77 Millionen Token erreicht haben und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln auf 11,3 Milliarden USD belaufen



14.07.2026 / 07:20 CET/CEST

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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemie of 5 %" zurückgelegt

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.820 USD pro ETH einem Wert von 9,0 Mrd. USD entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile im Wert von 69 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,3 Mrd. USD, darunter 5,77 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 482 Mio. USD sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwerte der Bitmine-Krypto-, Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,3 Mrd. USD belaufen.

Bitmine Weekly Update

Stand 12. Juli 2026, 17:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.770.038 ETH zu einem Kurs von 1.820 USD pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Mio. USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 69 Mio. USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 482 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Eine der größten Erfolgsgeschichten im Kryptobereich im Jahr 2026 ist der durchschlagende Erfolg des am 1. Juli gestarteten L2-Mainnets der Robinhood Chain, das auf Arbitrum aufbaut. Das Handelsvolumen in US-Dollar hat bereits die Marke von 1 Mrd. USD überschritten, und die Robinhood Chain verzeichnet mittlerweile ein höheres Handelsvolumen als jede andere dezentrale Börse (DEX). Dies unterstreicht den herausragenden Nutzen und die hervorragende Marktpassung für Ethereum, die zugrunde liegende Blockchain", erklärte Thomas „Tom" Lee, Chairman von Bitmine.

„Robinhood Chain verwendet ETH als nativen Gas-Token. Außerdem werden die Transaktionsgebühren in ETH angegeben, und die endgültige Abwicklung erfolgt auf Ethereum. Die 27 Millionen Nutzer von Robinhood zahlen Krypto-Gebühren, die in ETH ausgewiesen sind. Mit anderen Worten: Normale Nutzer beginnen, ETH als Geld zu betrachten", erklärte Lee.

Am 26. Juni wurde Bitmine im Rahmen der jährlichen Neuzusammensetzung des Russell 1000 Large-Cap-Index in diesen Index aufgenommen. Das Investment Company Institute (ICI) schätzt, dass passive Investmentfonds und ETFs in der Regel 18 % bis 20 % der Aktien eines Unternehmens ausmachen.

„Durch die Aufnahme in den Russell 1000 werden voraussichtlich Hunderte, möglicherweise sogar Tausende weiterer institutioneller Anleger als Aktionäre von Bitmine hinzukommen", fuhr Lee fort.

Am 10. Juni schloss Bitmine sein gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriertes Angebot (das „Angebot") über 3 500 000 unbefristete Vorzugsaktien der Serie A mit einem Zinssatz von 9,50 % (die „Vorzugsaktien der Serie A") zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 US-Dollar pro Aktie ab.

Das Unternehmen erzielte aus dem Angebot einen Nettoerlös von rund 273,8 Millionen US-Dollar nach Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten des Unternehmens. Die Vorzugsaktien der Serie A werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt. Die Dividenden für BMNP sollen gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Certificate of Designations wöchentlich ausgezahlt werden.

Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die aktuellste Nachricht des Vorsitzenden für Mai 2026 (Link hier).

„In der vergangenen Woche haben wir 27.801 ETH erworben und damit unser Tempo gegenüber der Vorwoche gesteigert. Wir halten auch im Laufe des Jahres 2026 weiterhin ein gleichmäßiges Tempo beim Aufbau unserer Bestände bei. Wir glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines ‚Krypto-Frühlings' befinden. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die ‚Alchemy of 5 %' erreicht", so Lee.

Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das „Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 12. Juli 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,0 Mrd. USD bei einem Kurs von 1.820 USD pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 284 Mio. USD (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,70 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 242 Mio. USD geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,77 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,70 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit – direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von rund 54 Mrd. USD besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 475 Mio. USD (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 10. Juli 2026) und belegte damit Platz 215 in den USA – hinter Southern Company (Platz 214) und vor Equinix Inc. (Platz 216) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „plant", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel im Laufe des Jahres 2026 erreichen wird; (ii) die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Kryptowährungsmarktes, einschließlich der Einschätzung, dass sich das Unternehmen in der Anfangsphase eines „Krypto-Frühlings" befindet und dass Bitmine im Laufe des Jahres 2026 ein stetiges Tempo beim Aufbau des ETH-Bestands beibehalten wird; (iii) Aussagen zum Erfolg und zu den Auswirkungen des L2-Mainnets der Robinhood Chain, einschließlich der Aussage, dass die Robinhood Chain ein höheres Handelsvolumen aufweist als jede andere dezentrale Börse, der Erwartung, dass die 27 Millionen Nutzer von Robinhood Krypto-Gebühren in ETH entrichten, sowie der Aussage der Unternehmensleitung, dass normale Nutzer beginnen, ETH als Geld zu betrachten; (iv) die Erwartung, dass die Aufnahme in den Russell 1000 Hunderte und möglicherweise Tausende weiterer institutioneller Anleger als Anteilseigner von Bitmine mit sich bringen wird, einschließlich Erwartungen hinsichtlich der Beteiligung passiver Investmentfonds; (v) Erwartungen hinsichtlich der unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass Dividenden für BMNP wöchentlich ausgezahlt werden sollen; (vi) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von ca. 284 Millionen US-Dollar (sofern die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestaked wird) sowie der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 242 Millionen US-Dollar; (vii) die geplante Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (viii) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für die Finanzdienstleistungsbranche ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden; und (ix) das künftige Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem Bitmine tätig ist; Marktbedingungen, die den Handelskurs der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; sowie den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Cision

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