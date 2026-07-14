EQS-News: Erfolgreiche Hauptversammlung der STS Group AG

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Erfolgreiche Hauptversammlung der STS Group AG



14.07.2026 / 15:29 CET/CEST

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Erfolgreiche Hauptversammlung der STS Group AG

Hagen, 14.Juli 2026. Am vergangenen Freitag fand die ordentliche Hauptversammlung der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), einem im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten weltweit tätigen Systemlieferanten für die Automobilindustrie, statt. Wie bereits im Vorjahr wurde die Hauptversammlung am Sitz der STS Group AG in Hagen, Westfalen, abgehalten. Insgesamt waren dabei 79,12 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind unter www.sts.group im Bereich Investor Relations einsehbar.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung standen neben den Abstimmungen insbesondere die Erläuterungen des Vorstands zur Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2025 sowie zur strategischen Weiterentwicklung der STS Group. Die Vorstandsrede adressierte insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung der STS Group sowie die konsequente Umsetzung ihrer strategische Weiterentwicklung. Zentrale Themen waren hier die Entwicklung des US-Werks in Salem, Virginia, sowie der Bau eines neuen Werkes in Taixing, China, das noch im Jahr 2026 in Betrieb gehen soll. „Das vergangene Geschäftsjahr hat erneut die Widerstandsfähigkeit der STS Group unter Beweis gestellt. Trotz eines schwierigen Marktumfelds haben wir unsere Ziele erfolgreich erreicht und die Umsetzung unserer strategischen Roadmap fortgesetzt. Wir haben unsere operative Leistung weiter gestärkt, den erfolgreichen Hochlauf unseres Werks in den Vereinigten Staaten fortgesetzt und weitere Grundlagen für das künftige Wachstum unseres Unternehmens geschaffen. Auch wenn die Marktbedingungen weiterhin herausfordernd sind, bin ich überzeugt, dass die STS Group heute stärker, widerstandsfähiger und für die Zukunft besser aufgestellt ist als noch vor wenigen Jahren“, so Alberto Buniato, CEO der STS Group AG.

Der Vorstand bestätigte zudem den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, in dem mit einem Konzernumsatz in etwa auf Vorjahreshöhe, einer weiteren Verbesserung der EBITDA-Marge im höheren einstelligen Prozentbereich sowie einem EBITDA leicht über dem Vorjahresniveau erwartet wird.

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca. 1.400 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 292,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren Werken und Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

STS Group AG

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