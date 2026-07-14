EQS-News: FocalPoint und STMicroelectronics schließen kommerzielle Vereinbarung, um die Zuverlässigkeit von GNSS-Systemen für Automobilanwendungen zu verbessern

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FocalPoint und STMicroelectronics schließen kommerzielle Vereinbarung, um die Zuverlässigkeit von GNSS-Systemen für Automobilanwendungen zu verbessern



14.07.2026 / 09:10 CET/CEST

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Die kommerzielle Vereinbarung kombiniert die bewährte FocalPoint S-GNSS® Auto-Software mit der Teseo-Hardware von STMicroelectronics, um die Zuverlässigkeit der Positionsbestimmung in schwierigen GNSS-Umgebungen zu verbessern.

CAMBRIDGE, England, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint, ein in Großbritannien ansässiger Marktführer im Bereich GNSS-Software (Global Navigation Satellite System) für Automobilanwendungen, Wearables und Smartphones, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine kommerzielle Vereinbarung mit STMicroelectronics geschlossen hat. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer äußerst zuverlässigen Fahrzeugortung in schwierigen GNSS-Umgebungen. Aufbauend auf der im Mai 2025 erstmals angekündigten Zusammenarbeit haben FocalPoint und STMicroelectronics ihre gemeinsame S-GNSS® Auto- und Teseo-Lösung nun zu einem vollwertigen kommerziellen Angebot weiterentwickelt.

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement

Die branchenweit führende Lösung sorgt für einen deutlichen Sprung in der GNSS-Zuverlässigkeit, insbesondere in städtischen Schluchten, auf von Bäumen gesäumten Straßen und in anderen schwierigen Umgebungen, in denen herkömmliche GNSS-Systeme an ihre Grenzen stoßen. Die Lösung wird als einfaches Firmware-Upgrade für Teseo-Geräte bereitgestellt und ermöglicht es Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern, auf unkomplizierte und kosteneffiziente Weise eine deutlich verbesserte Positionsgenauigkeit zu erzielen.

Dank der patentierten Supercorrelation®-Technologie von FocalPoint hat die S-GNSS®-Software unter Multipath-Bedingungen und bei Signalverschlechterung durchweg Genauigkeitsverbesserungen gezeigt. In jüngsten, anspruchsvollen weltweiten Tests hat sich S-GNSS® Auto auf Teseo-Geräten deutlich besser bewährt als handelsübliche Standardlösungen. Die gemeinsame Lösung nähert sich der kommerziellen Einführung sowohl in aktuellen als auch in OEM-Plattformen der nächsten Generation.

„Wir freuen uns sehr, diese geschäftliche Vereinbarung mit ST zu schließen und gleichzeitig autorisierter Partner von ST zu werden, wodurch unsere Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben wird. Unsere gemeinsame Lösung behebt die Probleme hinsichtlich der GNSS-Zuverlässigkeit, mit denen viele OEMs bei der Entwicklung ihrer ADAS-Lösungen konfrontiert sind", sagte Scott Pomerantz, CEO von FocalPoint. "Gemeinsam sorgen wir für erhebliche Verbesserungen, die autonome und vernetzte Fahrzeuge sicherer und zuverlässiger machen."

„Durch unsere geschäftliche Vereinbarung mit FocalPoint und dank der Flexibilität der offenen Plattform von Teseo erweitern wir unser Portfolio um Produkte mit S-GNSS®-Technologie, die es unseren Kunden ermöglichen, die Leistungsgrenzen herkömmlicher GNSS-Empfänger zu übertreffen und sich einen echten Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen", sagte Luca Celant, Digital Audio and Signal Solutions Division General Manager bei STMicroelectronics. „Durch die Ergänzung des hochmodernen Teseo-Portfolios um die S-GNSS-Roadmap und Innovationen wie Precise+® arbeiten wir daran, auch unter schwierigsten Bedingungen eine Genauigkeit im Submeterbereich zu gewährleisten. „Gemeinsam unterstützen wir OEMs dabei, Mehrwert zu schaffen und die Entwicklung von ADAS- und V2X-Funktionen sicher voranzutreiben."

Diese Zusammenarbeit untermauert das Engagement beider Unternehmen, sicherere autonome Fahrzeuge zu ermöglichen und die Navigation im Alltag zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf der ST-Partner-Seite von FocalPoint.

Evaluierungskits (EVKs) mit der S-GNSS® Auto-Software von FocalPoint auf den Modellen Teseo V und Teseo VI sind ab sofort für OEMs, Tier-1-Zulieferer und Ökosystempartner auf der FocalPoint-Website erhältlich.

Den vollständigen Ergebnisbericht zu S-GNSS® Auto auf Teseo-Geräten erhalten sie per Anfrage an FocalPoint unter contact@focalpointpositioning.com.

Informationen zu FocalPoint

FocalPoint entwickelt fortschrittliche Software, die die Zuverlässigkeit von GNSS-Systemen auch unter schwierigsten Bedingungen gewährleistet. Die Flaggschiff-Software S-GNSS® Auto bietet die erforderliche Positionsgenauigkeit, um die Autonomie von Fahrzeugen voranzutreiben, insbesondere in städtischen Straßenschluchten und auf Waldwegen. Diese gemeinsame Lösung, die in die Teseo V- und Teseo VI-Bausteine von STMicroelectronics integriert ist, wird als nahtloses Firmware-Upgrade angeboten und ermöglicht es OEMs, ihre ADAS- und V2X-Fähigkeiten weiter auszubauen. FocalPoint mit Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, wird durch eine strategische Investition von GM Ventures unterstützt und hat zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen vom Royal Institute of Navigation und vom Institute of Navigation erhalten.

Website: focalpointpositioning.com

Medienkontakt

Ramya Sriram; contact@focalpointpositioning.com

Focal Point Positioning Ltd.

S-GNSSÂ® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

Cision

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