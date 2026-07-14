EQS-News: MHP Hotel AG unterzeichnet Pachtvertrag für neues Hotelprojekt in Düsseldorf // Hotel der Autograph Collection entsteht bis 2029 im historischen Gebäudeensemble Kasernenstraße und Carsch-Haus

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MHP Hotel AG unterzeichnet Pachtvertrag für neues Hotelprojekt in Düsseldorf // Hotel der Autograph Collection entsteht bis 2029 im historischen Gebäudeensemble Kasernenstraße und Carsch-Haus



14.07.2026 / 07:55 CET/CEST

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Düsseldorf / München, 14. Juli 2026 – Die MHP Hotel AG („MHP“, DE000A3E5C24) hat einen Pachtvertrag für ein neues Hotel der Autograph Collection in Düsseldorf unterzeichnet. Wo seit mehr als einem Jahrhundert Mode, Architektur und Düsseldorfer Stadtgeschichte aufeinandertreffen, beginnt ein neues Kapitel: Bis 2029 entsteht im Gebäudeensemble an der Kasernenstraße in unmittelbarer Nähe zur Königsallee ein Premiumhotel mit rund 180 Zimmern, das die Geschichte des Ortes aufgreift und mit zeitgemäßer Architektur, individueller Gestaltung und internationaler Gastlichkeit verbindet. Ein entsprechender Franchisevertrag mit Marriott International wurde abgeschlossen.



Der Projektentwickler des Bauvorhabens ist Midstad, mit dem MHP bereits erfolgreich zusammenarbeitet. Mit dem Bauvorhaben entwickelt Midstad einen zentralen Innenstadtstandort zu einem modernen, gemischt genutzten Quartier weiter. Die Immobilien Kasernenstraße 6 und Carsch-Haus werden funktional und architektonisch wieder stärker miteinander verbunden. Neben hochwertigen Handels- und Gastronomieflächen bildet das neue Hotel einen wesentlichen Baustein der zukünftigen Nutzung und trägt zur dauerhaften Belebung des Standorts bei.



Das Carsch-Haus gehört zu den bekanntesten historischen Geschäftshäusern Düsseldorfs. Der von Otto Engler entworfene neoklassizistische Bau wurde 1915 als exklusives Kaufhaus für Herren- und Knabenmode eröffnet und prägte mit seiner repräsentativen Sandsteinfassade früh das Stadtbild. Für den Bau des U-Bahnhofs Heinrich-Heine-Allee musste das denkmalgeschützte Gebäude Anfang der 1980er-Jahre abgetragen werden. Zwischen 1979 und 1984 wurden die historischen Fassadenelemente versetzt und das Haus an seinem heutigen Standort originalgetreu wiederaufgebaut. Nach Jahren mit eingeschränkter Nutzung und nur teilweise ausgeschöpftem Potenzial erhält der Standort nun im Rahmen der Neuentwicklung eine neue Perspektive. Im Zuge der Revitalisierung werden historische Bausubstanz und zeitgemäße Architektur miteinander verbunden. Das Bestandsgebäude an der Kasernenstraße wird umfassend modernisiert und um eine Etage aufgestockt. Ziel ist es, einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Innenstadtstandort mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen, der an die Geschichte des Ortes anknüpft und gleichzeitig neue Nutzungen ermöglicht. Es wird eine DGNB-Zertifizierung für Bestandsgebäude in Platin sowie die WiredScore-Zertifizierung Platinum angestrebt. Mehr als ein Jahrhundert später wird die Geschichte des Ortes nun erneut fortgeschrieben.



Düsseldorf zählt als Wirtschafts-, Messe- und Modestandort zu den dynamischsten Metropolen Deutschlands und gehört zu den Top-Seven-Hotelmärkten des Landes. Die prominente Lage in unmittelbarer Nähe zur Königsallee bietet hohe Sichtbarkeit und ideale Voraussetzungen für ein Premiumhotel mit eigenständigem Charakter. Damit entspricht das Projekt dem Selbstverständnis der Autograph Collection, deren Häuser weltweit unter dem Motto „Exactly Like Nothing Else“ für individuelle Architektur, besondere Geschichten und ein unverwechselbares Gästeerlebnis stehen. Als Teil des Marriott Bonvoy-Programms mit weltweit über 230 Millionen Mitgliedern profitiert das Hotel von einem der leistungsstärksten Loyalitätsnetzwerke der Branche. Dies ist ein struktureller Nachfragevorteil, der sich direkt in Auslastung und Erlöspotenzial niederschlägt. MHP erwartet für das Hotel im stabilisierten Betrieb einen Jahresumsatz von über 20 Mio. Euro.



Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG: „Mit diesem Projekt sichern wir uns einen weiteren langfristig attraktiven Standort in einer der stärksten deutschen Hotelmetropolen. Das Ensemble in der Düsseldorfer Innenstadt verbindet außergewöhnliche architektonische Qualität mit erheblichem Entwicklungspotenzial und einer international etablierten Marke. Unser Asset-Light-Modell erlaubt es uns, erstklassige Standorte zu sichern, ohne eigenes Kapital in Immobilien zu binden und genau das gibt uns die Geschwindigkeit, die für diese Art von Wachstum entscheidend ist. Damit erweitern wir unser Portfolio um ein Hotel, das sowohl strategisch als auch wirtschaftlich hervorragend zu MHP passt.“



Midstad setzt als Projektentwickler auf innerstädtische Revitalisierung, hochwertige Nutzungen und langfristig tragfähige Betreiberkonzepte. Dr. Kevin Meyer, Geschäftsführer bei Midstad: „Mit der Neuentwicklung an der Kasernenstraße schaffen wir weit mehr als ein Hotel. Unser Ziel ist die nachhaltige Transformation eines prägenden Innenstadtstandorts zu einem lebendigen und zukunftsfähigen Nutzungsmix aus Hotel, Einzelhandel, Gastronomie und öffentlichem Leben. Das Hotel der Autograph Collection wird dabei ein wichtiger Ankerbaustein des Gesamtkonzepts. Mit MHP haben wir einen erfahrenen Betreiber gewonnen, der die besondere Geschichte und Identität dieses Standorts in ein eigenständiges Hospitality-Konzept übersetzen kann. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der die Tradition des Carsch-Hauses respektiert und zugleich neue Impulse für die Düsseldorfer Innenstadt setzt.“



Für MHP ist das neue Hotelprojekt ein weiterer Schritt in der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie im Premium- und Luxussegment. Das Unternehmen baut sein Portfolio gezielt an etablierten Standorten in der DACH-Region aus und setzt auf internationale Marken, langfristige Betreiberverträge und Immobilien mit hohem Repositionierungs- oder Entwicklungspotenzial. Das kapitalschonende Pacht- und Franchisemodell ermöglicht dabei eine konsequente Portfolioerweiterung ohne Immobilienrisiko und schafft die Grundlage für skalierbares Wachstum im Premium- und Luxussegment.



Juristisch wurde MHP im Rahmen der Transaktion von GSK Stockmann, München beraten. Midstad erhielt rechtliche Beratung durch KUCERA Rechtsanwälte, Frankfurt am Main.



ÜBER MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität. www.mhphotels.com



Kontakt MHP Hotel Group:

Melanie Bognar

Senior Director Corporate Finance

M +49 172 748 4472

E: melanie.bognar@mhphotels.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MHP Hotel AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland E-Mail: info@mhphotels.com Internet: www.mhphotels.com ISIN: DE000A3E5C24 WKN: A3E5C2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2364778

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