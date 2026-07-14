EQS-News: Save the Date: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026 - Anmeldung ab sofort möglich

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Save the Date: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026 - Anmeldung ab sofort möglich



14.07.2026 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren,

am 29. September 2026 findet der 5. Zürcher Investorentag im traditionsreichen Hotel Schweizerhof Zürich (Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich) statt.

Die Veranstaltung bietet einen intensiven Austausch im Rahmen exklusiver Einzelgespräche mit ausgewählten börsennotierten Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment.

Die One-on-One-Meetings starten ab 9:00 Uhr und dauern jeweils maximal 45 Minuten, um ausreichend Raum für individuelle Fragen und fundierte Gespräche zu bieten.

Ein gemeinsamer Networking-Lunch rundet den Tag ab und bietet die ideale Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

Diese Unternehmen sind in Zürich vertreten:

• Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)

• HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333)

• INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108)

• MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)

• Multitude AG (ISIN: CH1398992755)

• Polytec Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9)

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie ab sofort auf unserer Website: 👉 https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG – Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

📞 +49 821 241133-44 oder -49

📧 konferenz@gbc-ag.de

Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich willkommen zu heißen!



SAVE THE DATE:

42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

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