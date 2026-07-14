EQS-News: Save the Date: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026 - Anmeldung ab sofort möglich
EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz
Save the Date: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026 - Anmeldung ab sofort möglich
14.07.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 29. September 2026 findet der 5. Zürcher Investorentag im traditionsreichen Hotel Schweizerhof Zürich (Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich) statt.
Die Veranstaltung bietet einen intensiven Austausch im Rahmen exklusiver Einzelgespräche mit ausgewählten börsennotierten Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment.
Die One-on-One-Meetings starten ab 9:00 Uhr und dauern jeweils maximal 45 Minuten, um ausreichend Raum für individuelle Fragen und fundierte Gespräche zu bieten.
Ein gemeinsamer Networking-Lunch rundet den Tag ab und bietet die ideale Gelegenheit zum persönlichen Austausch.
Diese Unternehmen sind in Zürich vertreten:
• Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)
• HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333)
• INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108)
• MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)
• Multitude AG (ISIN: CH1398992755)
• Polytec Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9)
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie ab sofort auf unserer Website: 👉 https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG – Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann
📞 +49 821 241133-44 oder -49
📧 konferenz@gbc-ag.de
Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich willkommen zu heißen!
SAVE THE DATE:
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2365584 14.07.2026 CET/CEST