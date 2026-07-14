EQS-News: Stärkstes erstes Halbjahr aller Zeiten unterstreicht die wachsende internationale Attraktivität des Nordic Bond Marktes

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Stärkstes erstes Halbjahr aller Zeiten unterstreicht die wachsende internationale Attraktivität des Nordic Bond Marktes



14.07.2026 / 09:30 CET/CEST

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Frankfurt, 14. Juli 2026 – Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halbjahr 2026 ein Emissionsvolumen von €12,7 Mrd. in 119 Transaktionen erzielt und damit das stärkste erste Halbjahr seiner Geschichte verbucht, 4% über dem Vorjahreszeitraum. Emittenten außerhalb der Nordics trugen mit 60% des Primärvolumens einen neuen Rekordanteil bei, während sich das Marktsentiment von zwei geopolitischen Schocks unbeeindruckt zeigte. Damit setzt sich die Entwicklung des Nordic Bond Marktes zu einer paneuropäischen Finanzierungsplattform weiter fort.

Die Dynamik nahm im Jahresverlauf zu. Q2 2026 war mit €8,2 Mrd. in 64 Transaktionen das stärkste Quartal aller Zeiten; die letzte Maiwoche markierte mit einem platzierten Volumen von rund €1,75 Mrd. über neun Emittenten die stärkste Primärmarktwoche der Marktgeschichte. Die durchschnittliche Transaktionsgröße stieg auf rund €145 Mio. (Gesamtjahr 2025: €130 Mio.). Refinanzierungen (45%) und Finanzierungen für allgemeine Unternehmenszwecke (30%) waren die wesentlichen Treiber der Emissionsaktivität, ergänzt durch Investitionen und Capex (14%) sowie M&A-Finanzierungen (9%).

Die internationale Beteiligung erreichte einen neuen Höchststand. Emittenten außerhalb der Nordics trugen €7,6 Mrd. und damit einen Rekordanteil von 60% des Primärvolumens im ersten Halbjahr bei, nach einem Quartalsrekord von 62% in Q1. Das Emissionsvolumen aus der DACH-Region stieg auf ein Allzeithoch von €1,0 Mrd., getragen von Debütemittenten und Refinanzierungen bestehender Nordic Bonds in beiden Quartalen. Mit einer €250 Mio. Senior Secured FRN platzierte Telio die größte DACH-Transaktion des zweiten Quartals und refinanzierte damit bestehende Verbindlichkeiten. Die wiederkehrenden Emittenten Tempton und Secop lösten bestehende Nordic Bonds durch Neuemissionen ab; alle drei DACH-Transaktionen des zweiten Quartals wurden unter Sole-Mandaten von Pareto Securities umgesetzt. Vorausgegangen war ein starkes Auftaktquartal, angeführt von der €325 Mio. Senior Secured FRN von Keenfinity, einem von Triton gehaltenen Carve-out der Bosch-Gebäudetechniksparte, sowie dem Marktdebüt von HomeToGo, notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, mit einer €101 Mio. Senior Secured FRN. Parallel dazu hat sich die Investorenbasis weiter internationalisiert: Auf Investoren außerhalb der Nordics entfielen im ersten Halbjahr 2026 77% der Orders in Pareto-geführten Transaktionen, nach 70% im Jahr 2025.

Das Marktsentiment erwies sich in einem turbulenten Halbjahr als widerstandsfähig. Nach der Eskalation im Zollstreit im Januar und dem Krieg zwischen den USA und Iran im März engte sich der iTraxx Crossover von seinem kriegsbedingten Höchststand bei 362 Basispunkten wieder vollständig ein und schloss das Halbjahr bei rund 248 Basispunkten. Die Nordic High Yield Spreads verengten sich im Halbjahresverlauf um 53 Basispunkte auf 496 Basispunkte und erreichten Mitte Juni ihr niedrigstes Niveau seit Januar 2025, bevor die im Juni von der Fed bekräftigte restriktive geldpolitische Haltung vor dem Hintergrund anhaltend hoher US-Inflation eine weitere Einengung der Spreads zum Quartalsende begrenzte. Die Entwicklung des Nordic Bond Marktes vollzog sich vor dem Hintergrund eines globalen Angebotsrekords: Der europäische High Yield Markt verzeichnete in Q2 mit €46,0 Mrd. ein Allzeithoch, das US-Emissionsvolumen stieg um 25% gegenüber dem Vorjahr auf $180,8 Mrd.

Mit neuen Rekorden bei Emissionsvolumen und internationaler Beteiligung sowie der erfolgreichen Bewältigung zweier Phasen ausgeprägter Marktvolatilität geht der Nordic Bond Markt mit einer starken Ausgangsposition in die zweite Jahreshälfte 2026.

Weitere Details enthält das vollständige H1 2026 Nordic Bond Market Update, das die Emissionstätigkeit, die Investorennachfrage, Preisentwicklungen sowie zentrale Entwicklungen in den nordischen und europäischen High Yield Märkten beleuchtet.



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