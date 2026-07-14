EQS-News: Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe – Orderbuch mehr als 3-fach überzeichnet

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Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe – Orderbuch mehr als 3-fach überzeichnet



14.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe – Orderbuch mehr als 3-fach überzeichnet

Starke internationale Nachfrage trotz äußerst angespanntem Marktumfeld: mehrfach überzeichnetes Orderbuch von über 1,6 Mrd. Euro.

Rekord-Konditionen: Spread von 90 Basispunkten – der niedrigste der Unternehmensgeschichte – bei einem Kupon von 3,75 %.

Kapital mit klarem Nutzen: Erlöse finanzieren vor allem den Ausbau der Premium-Flotte und des internationalen Stationsnetzwerks sowie Investitionen in Technologie – für profitables Wachstum und ein besseres Kundenangebot.

Pullach, 14. Juli 2026 – Die Sixt SE hat eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A46Z700) über 500 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031, Rating BBB/S&P) hat einen Kupon von 3,75 %. Das mehrfach überzeichnete Orderbuch von über 1,6 Milliarden Euro sowie der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte unterstreichen das Vertrauen des Kapitalmarkts in die Stärke des SIXT-Konzerns.

Möglich machen das ein über Zyklen bewährtes Geschäftsmodell und ein konservatives Finanzprofil. 2025 steigerte SIXT den Umsatz auf einen Rekord von 4,28 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Steuern um 19,5 % auf 400,5 Millionen Euro. Auch das Eigenkapital erreichte mit über 2,15 Mrd. Euro eine neue Höchstmarke.

Die Erlöse der Emission fließen vor allem in weiteres Wachstum, insbesondere den Ausbau der Premium-Flotte und des internationalen Standortnetzes, sowie in Technologieinvestitionen. Davon profitieren Kunden unmittelbar: eine jüngere, hochwertige Flotte, mehr Stationen an Flughäfen und in Innenstädten sowie ein stärker integriertes digitales Angebot. Allein 2025 kamen über 70 neue Stationen und rund 20.000 Premium-Fahrzeuge hinzu.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Der niedrigste Spread unserer Unternehmensgeschichte und die erneut breite internationale Nachfrage in einem äußerst angespannten Marktumfeld zeigen: Der Kapitalmarkt honoriert unser profitables Wachstum und unsere finanzielle Solidität. Wir investieren die Mittel dort, wo sie Wert schaffen – in eine erstklassige Flotte, ein dichteres Stationsnetz und moderne Technologie. Hiervon profitieren allen voran unsere Kunden, die unser Wachstum tragen.“

Als Joint Lead Manager agierten BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, ING sowie UniCredit.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auto abo bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können u. a. über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern umfasst. Mit dem globalen Bonusprogramm SIXT ONE stärkt das Unternehmen zudem die Kundenbindung über seine Kernmärkte hinweg und bietet Mitgliedern ein vollständig digital integriertes System mit attraktiven Vorteilen bei Anmietungen. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Erlebnisse, die begeistern und ihre Erwartungen übertreffen – durch eine gelebte Innovationskultur, ein konsequentes Premium-Angebot bei Flotte und Service sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2025 erreichte der Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von 400,5 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 4,28 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133).

Rechtliche Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Diese Veröffentlichung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Sie ersetzt nicht den im Zusammenhang mit dem Debt Issuance Programme der Sixt SE erstellten Basisprospekt, der auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter https://www.luxse.com/programme/Programme-Sixt/14661 verfügbar ist, oder die endgültigen Bedingungen zu den Schuldverschreibungen, die nach ihrer Veröffentlichung ebenfalls dort verfügbar sein werden.

Pressekontakt:

Alexander Enge (IR)

Lucas Roth (PR)

Tel.: +49 (0)89 74444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

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