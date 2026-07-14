EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2026

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EQS-News: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2026

14.07.2026 / 12:38 CET/CEST
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Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 30. Juni 2026

Das wirtschaftliche Eigenkapital je Allerthal-Aktie (anteiliges handelsrechtliches Eigenkapital zzgl. Kursreserven im Wertpapierbestand des Anlage- und Umlaufvermögens) beträgt zum 30. Juni 2026 (ungeprüft) 30,47 Euro (27,64 Euro am 31. Dezember 2025). Dies entspricht einer Steigerung von ca. 10,2% gegenüber dem Jahresultimo.

Die größten Wertpapierpositionen im Anlagevermögen waren zum Stichtag nach Kurswert – ohne Berücksichtigung der Beteiligung von 89,7% an der Tochtergesellschaft Esterer AG – Aktien von Covestro AG, Aumann AG, Wacker Neuson SE, Masterflex SE und Smartbroker Holding AG.

Aufgrund des Abschlusses des Spruchverfahrens zum Squeeze out bei der Generali Deutschland Holding AG konnte im ersten Halbjahr eine Nachbesserung einschl. Zinsen in Höhe von rund 480 TEUR verbucht werden. Hierdurch ergab sich eine Reduzierung des Andienungsvolumens zum 30. Juni 2026 auf 27,0 Mio. Euro (28,1 Mio. Euro am 31. Dezember 2025).

Köln, 14.07.2026

Allerthal-Werke AG

Der Vorstand

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allerthal-Werke AG
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50670 Köln
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Telefon:0221 / 820 32 - 18
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WKN:503420
Börsen:Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
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