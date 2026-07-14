EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG

SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.07.2026 / 17:54 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Luxembourg, 14.7.2026 Überblick 1. Emittent: SBO AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Allan & Gill Gray Foundation

Sitz: St Peter Port

Staat: Guernsey 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 14.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

5,00 %

0,00 %

5,00 %

16 000 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

4,01 %



4,01 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000946652 800 060 5,00 % Subsumme A 800 060 5,00 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Allan & Gill Gray Foundation 0,00 % 0,00 % 2 Orbis Allan Gray Limited 1 0,00 % 0,00 % 3 Orbis Holdings Limited 2 0,00 % 0,00 % 4 Orbis Investment Management Limited 3 5,00 % 5,00 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The shares are not owned by Orbis Investment Management Limited. Orbis Investment Management Limited has the right to exercise the voting rights attached to those shares on behalf of certain Orbis investment funds, none of which individually directly or indirectly have reached or exceeded the threshold of 4%. Luxembourg am 14.7.2026

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SBO AG Hauptstrasse 2 2630 Ternitz Österreich Internet: http://www.sbo.at LEI Code: 549300ZD9ED8GSG3JW36

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