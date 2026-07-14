Erneut Sirenengeheul in Bahrain

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MANAMA (dpa-AFX) - Nach den erneuten Angriffen des US-Militärs auf Ziele im Iran heulen im Golfstaat Bahrain wieder die Alarmsirenen. Das Innenministerium des mit den USA verbündeten Landes rief die Einwohner in der Nacht über die Plattform X auf, ruhig zu bleiben und Schutz zu suchen. Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht. Das US-Militär hatte zuvor in dritter Nacht in Folge mit Angriffen gegen den Iran begonnen. Iranische Medien meldeten Explosionen. Bahrain wie auch Kuwait, die zuletzt im Zentrum iranischer Vergeltungsangriffe standen, hatten erst in der Nacht zuvor von feindlichem Raketenbeschuss berichtet./ln/DP/zb

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