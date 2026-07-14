Was bewegt die Aktie?

Evotec liefert vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr, die deutlich unter den Konsenserwartungen liegen. Der Umsatz erreicht rund 300 Millionen Euro. Beim bereinigten Ebitda entsteht ein Verlust von knapp 43 Millionen Euro.

Noch schwerer wiegt die neue Jahresprognose. Evotec hatte bislang 700 bis 780 Millionen Euro Umsatz erwartet. Jetzt peilt das Unternehmen nur noch 570 bis 610 Millionen Euro an. Auch beim bereinigten Ebitda kippt der Ausblick massiv. Aus dem bisherigen Ziel eines Ergebnisses zwischen Break-even und rund 40 Millionen Euro Gewinn wird nun ein erwarteter Verlust zwischen 70 und 105 Millionen Euro.

Der Markt reagiert entsprechend hart. Die Aktie fällt im Tagesverlauf unter hohem Volumen um zeitweise mehr als 30 Prozent. Innerhalb des laufenden Jahres liegt die Spanne zwischen dem Hoch bei 7,83 Euro und dem Tagestief bei 3,18 Euro bei mehr als 50 Prozent.

Charttechnik

Der Bruch der 4-Euro-Marke verschärft den Abwärtstrend. Über drei Jahre betrachtet setzt sich die Schwäche weiter fort. Nach dem neuen Tief fehlt derzeit ein belastbares Signal für eine Bodenbildung.

Martins Einschätzung

Evotec bleibt trotz des starken Kursrutsches riskant. Die neue Prognose verändert die Ausgangslage fundamental und bestätigt den schwachen Chart. In fallende Kurse hineinzukaufen bietet hier kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.