Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AddtechBericht 1. Quartal 2027
Aehr Test SystemsBericht Geschäftsjahr 2026
AKER SolutionsBericht 2. Quartal 2026
Bank of AmericaBericht 2. Quartal 2026
CitigroupBericht 2. Quartal 2026
DNB BankBericht 2. Quartal 2026
Ericsson BBericht 2. Quartal 2026
GerresheimerBericht 2. Quartal 2026
Goldman SachsBericht 2. Quartal 2026
JP Morgan ChaseBericht 2. Quartal 2026
LifcoBericht 2. Quartal 2026
Norwegian Air ShuttleBericht 2. Quartal 2026
Vitec Software BBericht 2. Quartal 2026
WATCHES OF SWITZERLANDBericht Geschäftsjahr 2026
Wells FargoBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gerresheimer
JP Morgan
Goldman Sachs
Bank of America
Citigroup
Ericsson B
Norwegian Air Shuttle
Wells Fargo
Aehr Test Systems
DNB Bank
AKER Solutions
WATCHES OF SWITZERLAND
Lifco
Vitec Software B
Addtech

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