Gewinne eine Reise nach New York: Alle Infos zum Trader 2026

Am 7. September 2026 um acht Uhr startet das Börsenspiel „Trader 2026“ der französischen Großbank Société Générale. Dort hast du die Möglichkeit, deine eigene Handelsstrategie auf die Probe zu stellen und dich mit anderen Traderinnen und Tradern zu messen - darunter auch Martin Goersch, bekannt aus unserer börsentäglichen Youtube-Sendung, sowie Henry Philippson und Georg Buschmann aus der onvista-Redaktion.

Du handelst mit virtuellem Geld an der Börse, testest dein Geschick bei Aktien und Derivaten und kannst dabei auch Preise abräumen – onvista verlost unter den Teilnehmern der onvista Spielgruppe eine einwöchige Reise nach New York für zwei Personen. Im Hauptspiel der Société Générale gibt es unter anderem einen Range Rover Evoque sowie acht Mal ein Apple iPhone 17 zu gewinnen.

Zum Spiel anmelden kannst du dich ab dem 3. August. Die wichtigsten Fragen und Antworten fassen wir im Folgenden für dich zusammen.

Was ist das Börsenspiel Trader 2026?

Das Börsenspiel „Trader 2026“ der Société Générale ist ein Online-Trading-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Handelsstrategien testen und gegen andere, einschließlich des Profitraders Martin Goersch, antreten können. Das Spiel beginnt am 7. September 2026 und bietet dir die Möglichkeit, mit virtuellem Kapital zu handeln und Preise zu gewinnen. Es läuft bis zum 30. Oktober.

Ziel ist es, dein virtuelles Kapital so erfolgreich wie möglich zu vermehren. Wer es an die Spitze schafft, darf sich auf attraktive Gewinne freuen.

Hier kommen die wichtigsten Regeln für deine Teilnahme am Trader 2026:

Teilnahme am Spiel: Zum Spielen anmelden kannst du dich ab dem 3. August - sofern du mindestens 18 Jahre alt bist.

Starttag: Du erhältst am 7. September zwei freigeschaltete Depots - pro Depot steht eine Startsumme von 100.000 Euro als Spielgeld zur Verfügung. Alle Transaktionen in den Depots werden ab dem Zeitpunkt der ersten Orderaufgabe gewertet. Der aktuelle Rang wird am nächsten Börsenhandelstag aktualisiert.

Aktien: Handelbar sind alle Aktien, die am Börsenplatz Stuttgart notiert sind und einen Mindestkurs von einem Euro aufweisen. Jede Aktien-Order kostet im Spiel zehn Euro, die von deinem Spielgeld abgezogen werden3

Derivate: Index-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate und alle weiteren von der Société Générale emittierte Derivate, die an der Euwax in Stuttgart gelistet sind, sind handelbar. Eine fixe Gebühr von 3,90 Euro pro Ausführung fällt an. Andere Wertpapiere wie ETFs oder Anleihen sind im Spiel nicht verfügbar

Depotverwaltung: Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits oder Kapitalerhöhungen werden berücksichtigt, es kann jedoch zu Verzögerungen kommen.

Auswertung: Die Ranglisten werden jede Nacht aktualisiert und basieren auf der wöchentlichen Veränderung der Depotwerte, einschließlich der Positionen und des Barbestands. Gewinne werden sofort in der Rangliste berücksichtigt, Verkäufe sind nicht erforderlich. Alle Spielerinnen und Spieler werden sowohl in der Wochen- als auch in der Gesamtrangliste geführt.

Alle detaillierten Regeln und weitere Infos zur Auswertung findest du hier.

Welche Preise gibt es zu gewinnen?

Der Hauptpreis im Spiel der Société Générale ist ein Range Rover Evoque im Wert von mehr als 65.000 Euro. Dieser geht an den Trader oder die Traderin, der oder die am Ende des Spiels den höchsten Depotwert vorweisen kann.

Jede Woche hast du außerdem die Möglichkeit, 2.222 Euro für die beste Depotentwicklung zu gewinnen, also acht Mal während der Spielzeit.

Die beste Tagesperformance über die gesamte Spielphase belohnt die Société Générale mit einem Samsung Oled 4K Vision AI Smart TV mit 77 Zoll Bildschirm-Diagonale.

Wichtig: Deine Adressdaten müssen vor der ersten Order in deinem Nutzerprofil vervollständigt sein, damit du gewinnberechtigt bist. Es gelten die allgemeinen Spielregeln des Börsenspiels „Trader 2026“ der Société Générale.

Wie kann ich gegen die onvista-Trader spielen?

Um an der onvista-Spielgruppe teilzunehmen, logge dich bitte ein und werde Teil der „Spielgruppe onvista“ - das Passwort lautet: onvistatrader2026.

Hast du am Ende des Spiels eine positive Rendite erzielt und mindestens acht Trades getätigt, hast du die Chance, zusätzlich zu den Preisen im Hauptspiel eine von onvista verloste einwöchige Reise nach New York für zwei Personen im Wert von 8.529 Euro zu gewinnen.

An der Spielgruppe nehmen auch Martin Goersch, Henry Philippson und Georg Buschmann von onvista teil. Mit ihrer Performance kannst du dich messen. Während des Spiels geben sie immer donnerstags in unserer Mittagssendung auf Youtube ein Update zu ihren Depots.

Während das Spiel läuft wird onvista das Spielgeschehen zudem intensiv begleiten. Du kannst zum Beispiel Einblick in alle Trades unserer Experten bekommen und erhältst Tipps und Tricks zum Investieren an der Börse. Alle Inhalte von onvista rund ums Börsenspiel sowie alle relevanten Antworten zur onvista Spielgruppe beim Trader 2026 haben wir dir hier zusammengestellt.