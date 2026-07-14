Schwache Zahlen reißen IBM-Aktie 25 Prozent nach unten

Harscher Abverkauf bei IBM: Die Aktie des IT-Dienstleisters litt am Dienstag massiv unter schwachen Quartalszahlen und verlor zum Handelsauftakt in den USA rund 25 Prozent. Ein dermaßen großes Tagesminus hatte die Aktie zuletzt 1987 verbucht. Im Sog von IBM rutschten weitere Software-Titel wie Microsoft und SAP ab.

Für das zweite Quartal meldete IBM vorläufig nur Umsätze von 17,2 Milliarden US-Dollar, klar unter den Analystenerwartungen von 17,9 Milliarden Dollar. Besonders die Infrastruktur-Sparte des Konzerns verfehlte die Schätzungen deutlich, die Erlöse fielen hier um sieben Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um fünf Prozent auf 2,93 Dollar an, hieß es weiter. Finale Ergebnisse soll es indes in der kommenden Woche geben.

Die Kunden hätten in den letzten Juni-Wochen ihre Ausgaben von IBM-Produkten auf Server, Speicher und Speicherchip-Käufe verlagert, schrieb Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an die Aktionäre. Damit hätten sie erwarteten Preiserhöhungen wegen Engpässen vorgegriffen.

Zwar habe IBM gewisse Belastungen infolge der Lieferketten einkalkuliert, aber das Ausmaß dieser Neuausrichtung der Investitionsausgaben habe es nicht vorhergesehen. So sprangen die Preise für Speicherchips in die Höhe, weil diese Teile für den rapiden Aufbau von KI-Rechenzentren gebraucht werden.

KI-Boom setzt Softwaretiteln zu

"Die Ausgaben für Software und IT fallen weiter, und das wird wahrscheinlich das bestimmende Thema für alle Softwareunternehmen sein, wenn diese nun Zahlen vorlegen", kommentierte Bloomberg-Analyst Anurag Rana die IBM-Ergebnisse.

Konzernchef Arvind Krishna hatte IBM verstärkt auf das Geschäft mit Software ausgerichtet, unter anderem durch milliardenschwere Zukäufe wie Red Hat, HashiCorp und Confluent. Gerade Software-Titel leiden aber seit Jahresbeginn verstärkt unter dem KI-Boom. Das Kalkül der Investoren ist dabei, dass KI viele Anwendungen, die von den Konzernen angeboten werden, ersetzen könnte.

Lange erwies sich dieses margenstarke Geschäftsmodell ("software as a service", SaaS) als besonders lukrativ, zumal die Konzerne damit Dienstleister waren und die Umsätze regelmäßig und planbar waren. In den vergangenen Wochen sackten Software-Aktien regelmäßig ab, wenn es starke Signale aus dem Bereich der Chipfertigung gab, und erholten sich, sobald Chip-Werte nachgaben.

(mit Material von dpa-AFX)