Gold unter 4.000, Micron investiert, Nvidia-Schätzungen steigen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Micron setzt auf Wafer-Nachschub
Der Speicherchipkonzern Micron beteiligt sich an einem wichtigen Zulieferer und erhöht seine US-Investitionen. Was sagt dieser Schritt über die erwartete Nachfrage und mögliche Engpässe im KI-Zyklus aus?
Gold unter 4.000 Dollar
Der Goldpreis verliert eine viel beachtete Marke. Welche Rolle spielen Öl, Inflation, Dollar und die neuen Zinserwartungen – und wo liegen jetzt die entscheidenden Kursbereiche?
Nvidia mit höheren Umsatzprognosen
Die Wachstumsschätzungen von Nvidia steigen deutlich, während die Bewertung gleichzeitig zurückgeht. Ist die Aktie damit attraktiver geworden oder sind die Erwartungen inzwischen zu hoch?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteSiemens Energy: Bewertungsfrage, SK Hynix fällt, TSMC wächstgestern, 10:58 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern, 10:53 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt nochheute, 12:15 Uhr · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern, 10:53 Uhr · onvista
Sorgen um StandorteVW-Chef sieht "intelligentere Lösungen" als Werksschließungengestern, 06:06 Uhr · Reuters