Gold unter 4.000, Micron investiert, Nvidia-Schätzungen steigen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Micron setzt auf Wafer-Nachschub

Der Speicherchipkonzern Micron beteiligt sich an einem wichtigen Zulieferer und erhöht seine US-Investitionen. Was sagt dieser Schritt über die erwartete Nachfrage und mögliche Engpässe im KI-Zyklus aus?

Gold unter 4.000 Dollar

Der Goldpreis verliert eine viel beachtete Marke. Welche Rolle spielen Öl, Inflation, Dollar und die neuen Zinserwartungen – und wo liegen jetzt die entscheidenden Kursbereiche?

Nvidia mit höheren Umsatzprognosen

Die Wachstumsschätzungen von Nvidia steigen deutlich, während die Bewertung gleichzeitig zurückgeht. Ist die Aktie damit attraktiver geworden oder sind die Erwartungen inzwischen zu hoch?