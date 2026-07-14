Inflation im Schulranzen: Schul- oder Lehrbücher kosten 2,3 Prozent mehr

Berlin, 14. ⁠Jul (Reuters) - Stifte, Hefte, Bücher: Für den Schulanfang stehen für viele Familien einige Anschaffungen an. Für den Kauf von Schulbüchern, Schreib- und Zeichenmaterialien mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni mehr ausgeben als noch ein ‌Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. So erhöhten sich etwa die Preise für Schul- oder Lehrbücher um ⁠2,3 Prozent ⁠im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum ebenfalls um 2,3 Prozent.

Bei anderen Schulmaterialien fiel die Entwicklung unterschiedlich aus. So sanken die Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke leicht: Sie lagen um 0,3 Prozent unter dem ‌Niveau des Vorjahresmonats. Für anderes Schreib- und ‌Zeichenmaterial mussten Verbraucher im Juni dagegen 3,5 Prozent mehr zahlen. Darunter fallen beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen, erklärten die Statistiker.

2024 lag der Einzelhandelsumsatz ⁠rund um die Einschulung bei 702 Millionen Euro, wie der Handelsverband ‌Deutschland (HDE) herausfand. Für 2025 wurde ⁠ein Zuwachs von 3,3 Prozent auf 725 Millionen Euro vorausgesagt. Neuere Daten liegen noch nicht vor. Die Familie sowie Freunde und Bekannte der Schulkinder kaufen demnach nicht nur benötigte ‌Schreibwaren, sondern auch Kleinigkeiten für ⁠die Schultüte und andere passende ⁠Geschenke für die Einschulung.

Die infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Preise für Kraftstoffe und Heizöl hatten die allgemeine Inflation in Deutschland in den vergangenen Monaten hoch gehalten. Gedämpft wurde der Preisauftrieb im Mai und Juni durch den staatlichen Tankrabatt, der allerdings inzwischen ausgelaufen ist. Da auch der Konflikt zwischen den USA und Iran wieder neu aufgeflammt ist, rechnen viele Ökonomen für ⁠Juli wieder mit einer höheren Inflationsrate.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)