IRW-News: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy bestätigt Urananreicherung in allen Winterbohrungen 2026 auf dem Uranprojekt Corvo

IRW-PRESS: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy bestätigt Urananreicherung in allen Winterbohrungen 2026 auf dem Uranprojekt Corvo

Highlights

· Uran bestätigt: Die Analyseergebnisse der Bohrkampagne im Winter 2026 bestätigen anomale Urangehalte in allen neun (9) fertiggestellten Bohrungen, darunter mehrere Abschnitte mit signifikanter Urananreicherung (>100-350 ppm U) in sechs (6) Bohrungen. Die aus den Winterergebnissen berechneten Uran-Thorium-Verhältnisse (U:Th) von >2:1 deuten durchweg auf einen hydrothermalen Uran-Eintrag hin.

· Im Grundgebirge gebundenes System: Die Uranmineralisierung ist in deformierten und alterierten Paragneis-, Pegmatit- und Granitoid-Orthogneis-Einheiten beherbergt. Zu den strukturellen Milieus gehören hydrothermal alterierte Verwerfungszonen und späte Quarz-Karbonat-Gangbildungen - was auf ein hydrothermales, uranführendes System hindeutet, das in Streichrichtung und in der Tiefe offen ist.

· Erhöhte Konzentrationen von Indikatorelementen: Mehrere wichtige Uran-Indikatorelemente liegen in anomalen Mengen in mehreren Bohrungen innerhalb des kristallinen Grundgebirges vor und liefern Vektorisierungshinweise für zukünftige Programme. Dazu gehört eine anomale Borkonzentration von bis zu 13.600 ppm in 172,5 m Tiefe in der Bohrung CRV-26-002. Spektroskopieergebnisse bestätigen das Vorkommen von in Klüften beherbergtem dravithaltigem Ton in vier (4) von neun (9) abgeschlossenen Bohrungen.

· Folgeziele und nächste Schritte: Nach der Auswertung der Bohr- und geophysikalischen Datensätze werden zusätzliche Oberflächenerkundungen und ein Bohrprogramm der zweiten Phase geplant, um im Streichen der mineralisierten Bohrungen nachzufassen und die Überprüfung vorrangiger regionaler Bohrziele auf dem gesamten Projekt fortzusetzen. Entlang einer strukturellen Streichlänge von >25 km verbleiben mehrere vorrangige Uranziele.

Vancouver, B.C. / 14. Juli 2026 / IRW-Press / Aventis Energy Inc. (Aventis oder das Unternehmen) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, eine Zusammenfassung der geochemischen Analyseergebnisse aus seinem Winterbohrprogramm 2026 (das Programm) auf dem Uranprojekt Corvo (Corvo oder das Projekt) in der Nähe des Wollaston Lake im Nordosten von Saskatchewan bekannt zu geben (siehe Abbildung 1).

Die Ergebnisse des Programms heben anomale* Konzentrationen von Uran, Bor und anderen Indikatorelementen, die auf ein im Grundgebirge gebundenes Uransystem in mehreren Zielgebieten auf Corvo hindeuten. Darüber hinaus wurden in der Bohrung CRV-26-009 lokale Abschnitte mit erhöhten Gehalten an Seltenerdmetallen (REE) identifiziert, wobei die erhöhten Konzentrationen an gesamten Seltenerdmetalloxiden plus Yttrium (TREO*) über 0,1 % lagen. Eine entsprechende Tabelle mit den einzelnen REE-Ergebnissen finden Sie in Anhang A.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer und Direktor von Aventis, kommentierte: Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Meilenstein für Aventis dar, während wir das Uranpotenzial bei Corvo weiter validieren. Die konsistente Urananreicherung, die weit verbreitete hydrothermale Alteration und die ermutigende Geochemie der Indikatorelemente, die in mehreren Zielgebieten beobachtet wurden, bestärken uns in unserer Zuversicht, dass wir auf ein prospektives, im Grundgebirge gebundenes Uransystem zusteuern. Da noch mehr als fünfundzwanzig (25) Kilometer aussichtsreicher struktureller Korridore zu überprüfen sind, sind wir vom Ausmaß der Chancen ermutigt und freuen uns darauf, das Projekt durch weitere Explorationsarbeiten und Folgebohrungen voranzutreiben.

Das Projekt ist Gegenstand einer dreijährigen Earn-in-Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit Standard Uranium Ltd. (CSE: STND) (Standard). In zehn (10) Erkundungsbohrlöchern in den Zielgebieten Manhattan, Brooklyn und Tribeca wurden insgesamt 2.457 Meter niedergebracht (siehe Abbildung 2). Eine (1) Bohrung wurde aufgrund der Bodenverhältnisse aufgegeben. Das Winterbohrprogramm 2026 wurde von Aventis finanziert und von Standard durchgeführt.

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Abbildung 1. Regionaler Überblick über das Projekt Corvo im Osten der Region des Athabasca-Beckens.

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Abbildung 2. Überblick über das Projekt Corvo mit den Bohrlöchern mit Abschnitten mit einer Urananreicherung von > 100 ppm U in den vorrangigen Zielgebieten, in denen während des Programms im Winter 2026 Bohrungen absolviert wurden.

Bohrprogramm 2026 - Zusammenfassung der geochemischen Ergebnisse

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms bei Corvo wurden drei (3) vorrangige Zielgebiete, die anhand der Datenintegration und -modellierung einer elektromagnetischen Zeitbereichsvermessung (TDEM), einer bodengestützten Gravitationsuntersuchung mit 5.185 Messstationen und oberflächennaher geologischer Informationen definiert wurden, zum ersten Mal erprobt.

Die ersten Bohrungen durchteuften in drei (3) Zielgebieten Schlüsselmerkmale eines uranhaltigen Mineralisierungssystems und bestätigten das Vorhandensein bedeutender Verwerfungssysteme, die mit einer Urananreicherung und aussichtsreichen hydrothermalen Alterationen im Grundgebirge in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse der Urananalysen aus dem Programm mittels eines Teilaufschlusses sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Urananalysen mittels eines Teilaufschlusses können einen effektiveren Explorationsvektor darstellen als Analysen mittels Gesamtaufschluss, da sie hydrothermales Uran hervorheben und gleichzeitig den Beitrag resistenter Begleitmineralien reduzieren. In der frühen Phase der Zielerstellung können die Interpretation von Teilaufschlussanalysen und U:Th-Verhältnissen als Explorationsvektor dienen und die Unterscheidung zwischen höffigen Lithologien und tatsächlich mineralisierten Systemen verbessern.

Die Auswahl und Priorisierung der Ziele erfolgte durch einen iterativen Ansatz in Zusammenarbeit mit der Firma Convolutions Geoscience Corporation, wobei überzeugende geophysikalische Signaturen und günstige geologische/strukturelle Milieus ins Visier genommen wurden. Bei jüngsten Prospektionsarbeiten und Kartierungen auf dem Projekt wurden zahlreiche mineralisierte Ausbisse und Findlinge identifiziert, unter anderem im Vorkommen Manhattan, das an der Oberfläche Ergebnisse von bis zu 8,10 % U3O8 lieferte.1

Tabelle 1. Zusammenfassung der Uran-Analyseergebnisse vom Winter 2026 in Corvo. Die Urangehalte in Parts per Million (ppm) werden nach Teilaufschluss angegeben, gegebenenfalls mit den entsprechenden U3O8-Gewichtsprozentwerten (Gew.-%).

Diamantbohrloch Ausrichtung Zielgebiet Highlights der Uran- und REE-Analyse

Azimut/Neigung (°)

von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Uran (Teil, ppm) U3O8 (Gew.-%) TREO* (Gew.-%)

CRV-26-001 150/-50 Manhattan 195,5 196,0 0,5 131,0 - -

204,0 204,5 0,5 66,6 - -

304,0 305,0 1,0 26,9 0,001 -

CRV-26-002 139/-50 Manhattan 19,0 19,5 0,5 57,3 0,005 -

22,5 23,0 0,5 219,0 0,025 -

23,0 23,5 0,5 228,0 0,031 -

23,5 24,0 0,5 253,0 0,034 -

24,0 24,5 0,5 190,0 0,024 -

94,0 94,5 0,5 60,2 - -

172,5 173,0 0,5 48,6 0,005 -

173,0 173,5 0,5 91,7 0,013 -

CRV-26-003A 135/-60 Manhattan Bohrloch aufgrund der Bodenverhältnisse neu angesetzt -

CRV-26-003 135/-60 Manhattan 70,5 71,0 0,5 64,4 - -

76,0 76,5 0,5 76,2 0,008 -

88,0 88,5 0,5 321,0 0,039 -

134,9 135,0 0,1 29,3 - -

CRV-26-004 135/-45 Manhattan 210,5 211,0 0,5 58,1 - -

238,6 238,7 0,1 23,9 -

CRV-26-005 140/-50 Brooklyn 70,5 71,0 0,5 96,5 0,009 -

71,0 72,0 1,0 206,0 0,026 -

72,0 73,0 1,0 387,0 0,042 -

73,0 73,5 0,5 110,0 0,013 -

73,5 74,0 0,5 39,6 0,004 -

76,5 77,0 0,5 64,9 0,007 -

77,0 77,5 0,5 165,0 0,021 -

77,5 78,0 0,5 24,6 0,002 -

109,1 109,2 0,1 72,4 - -

186,0 186,1 0,1 47,3 - -

CRV-26-006 158/-65 Brooklyn 97,5 98,5 1,0 76,1 0,009 -

155,5 156,5 1,0 36,9 0,004 -

156,5 157,0 0,5 34,9 0,003 -

CRV-26-007 158/-57 Brooklyn 10,0 10,1 0,1 38,7 - -

221,8 221,9 0,1 68,3 - -

CRV-26-008 140/-55 Brooklyn 101,5 102,5 1,0 21,2 - -

105,0 105,5 0,5 36,1 0,003 -

105,5 106,0 0,5 201,0 0,024 -

116,0 116,5 0,5 71,9 - -

117,5 118,0 0,5 27,9 - -

211,3 211,4 0,1 119,0 - -

CRV-26-009 335/-70 Tribeca 7,5 8,0 0,5 17,8 0,0005 0,133

8,0 8,5 0,5 150,0 0,014 0,207

8,5 9,0 0,5 192,0 0,018 0,333

9,0 9,5 0,5 100,0 0,010 -

9,5 10,0 0,5 114,0 0,011 0,248

16,5 17,0 0,5 20,5 0,001 -

17,0 17,5 0,5 34,4 0,003 -

17,5 18,0 0,5 41,5 0,005 -

18,0 18,5 0,5 130,0 0,012 -

18,5 19,0 0,5 171,0 0,019 -

19,0 19,5 0,5 148,0 0,016 -

19,5 20,0 0,5 30,5 0,003 -

27,5 28,0 0,5 38,9 0,003

28,0 28,5 0,5 300,0 0,035 -

62,0 63,0 1,0 27,0 0,002 -

63,0 63,5 0,5 41,3 0,003 -

63,5 64,0 0,5 169,0 0,020 -

64,0 64,5 0,5 157,0 0,019 -

64,5 65,0 0,5 168,0 0,020 -

65,0 65,5 0,5 89,6 0,010 -

65,5 66,0 0,5 91,0 0,010 -

66,0 66,5 0,5 64,3 - -

105,0 105,5 0,5 120,0 0,014 -

130,5 131,0 0,5 86,9 0,010 -

159,0 159,5 0,5 304,0 0,030 0,280

159,5 160,0 0,5 74,7 0,007 -

169,5 170,0 0,5 51,5 0,003 0,144

182,0 182,5 0,5 93,7 0,011 -

*Im kristallinen Grundgebirge stuft das Unternehmen Uran-Konzentrationen >10 ppm U als schwach anomal, Konzentrationen >50 ppm U als mäßig anomal und Konzentrationen >100 ppm U als stark anomal ein. Die Abschnitte entsprechen den Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Zonen lassen sich in dieser Explorationsphase noch nicht mit Sicherheit bestimmen.

Nächste Schritte & Anschlussarbeiten

Die Analyseergebnisse in dieser Pressemitteilung werden mit den detaillierten Logging-Daten und den geophysikalischen Datensätzen zusammengeführt, um neben der Erprobung zahlreicher anderer vorrangiger regionaler Ziele vorrangige Zielgebiete für zukünftige Folgebohrungen zu ermitteln.

Nach Einschätzung des Unternehmens ist das Projekt äußerst aussichtsreich für die Entdeckung einer seichten, hochgradigen** im Grundgestein gebundenen Uranmineralisierung ähnlich der Lagerstätte Rabbit Lake und der kürzlich entdeckten GMZ und der Zone Ackio. Corvo, das nur etwas jenseits des aktuellen Rands des Athabasca-Beckens liegt, verfügt über Strukturkorridore über mehr als neunundzwanzig (29) km, die zahlreiche unerprobte Bohrziele unter einer geringmächtigen Deckschicht aus Geschiebemergel aufweisen.

Mit diesem ersten Bohrprogramm fanden die ersten Bohrungen seit mehr als vierzig (40) Jahren auf dem Projekt statt und die Ergebnisse bestätigen eine Urananreicherung in mehreren Zielgebieten. Aventis und Standard werden die Ergebnisse des Programms 2026 in die Explorationsstrategie für Anschlussexplorationsprogramme bei Corvo einfließen lassen, die auf eine im Grundgestein gebundene Uranmineralisierung ausgerichtet sind.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard und qualifiziertem Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die zur Analyse bestimmten Proben wurden an die Einrichtung von SRC Geoanalytical Laboratories (SRC) in Saskatoon (Saskatchewan) zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multi-Element-Analyse mittels ICP-MS-Verfahrens mit Gesamt- oder Teilaufschluss und Borfusion überstellt.

Die Grundgebirgsproben wurden mit dem ICP-MS2-Uran-Multielement-Explorationspaket plus Bor untersucht. Alle Sandsteinproben sowie Grundgebirgsproben, die bei Ankunft im Labor als radioaktiv gekennzeichnet wurden, wurden ebenfalls mittels U3O8-Analyse (Angabe in Gew.-%) analysiert. Die Teilproben der Bohrkernintervalle reichen von 0,1 bis 1,0 m. SRC ist ein gemäß ISO/IEC 17025/2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. In Übereinstimmung mit den Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Standard wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Alle Proben bestanden die internen QA/QC-Protokolle; die Ergebnisse gelten als vollständig, zuverlässig und reproduzierbar.

Proben, die eine Vertonung aufwiesen, wurden an Rekasa Rocks Inc. in Saskatoon, Saskatchewan, geschickt, um dort mittels kurzwelliger Infrarot-Reflexionsspektroskopie mit einem tragbaren Infrarot-Mineralanalysator analysiert zu werden, um die Tonarten zu verifizieren.

Die Umrechnungsfaktoren für REE-Oxide2 wurden anhand der folgenden Formeln überprüft:

Umrechnung von REE (Seltenerdmetall) in ppm in REO (Seltenerdmetalloxid): REO % = (ppm / Atomgewicht des REE) * (Molekulargewicht des REO / 10.000). Umrechnungsfaktor von Element zu Oxid: Molekulargewicht des Oxids / Atomgewicht des Elements. Bei Oxiden mit mehr als einem Metallkation ist die Anzahl der Kationen in der Formel zu berücksichtigen. Die einzelnen REE-Analyseergebnisse sind in Anhang A und Tabelle 2 aufgeführt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldete natürliche Gammastrahlung in Gestein wurde mit den Handgeräten Super-Spektrometer RS-125 und Super-Szintillometer RS-120 in Zählschritten pro Sekunde (cps) gemessen. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Szintillometerwerte nicht einheitlich oder unmittelbar mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Mineralien betrachtet werden sollten. Da die Ausrichtung der Mineralisierung unbekannt ist, sind die wahren Mächtigkeiten unbekannt und die angegebenen Abschnitte stellen Kernlängen dar. Die von Radiation Solutions Inc. (RSI) gelieferten Einheiten RS-125 und RS-120 wurden von RSI auf speziell entwickelten Testpads kalibriert. Standard verfügt über ein internes QA/QC-Verfahren zur Kalibrierung und Berechnung der Abweichung bei Radioaktivitätsmessungen durch drei Testpads, die bekannte Konzentrationen radioaktiver Minerale enthalten. Die internen Radioaktivitätsmesswerte der Testpads sind bekannt und werden zu QA/QC-Zwecken regelmäßig mit den von den tragbaren Szintillometern gemessenen Messwerten verglichen.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen, in stabilen Jurisdiktionen widmet. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf dem Vorkommen Manhattan (Stichproben aus Ausbissen mit Werten von bis zu 8,10 % U3O8) und der SMDI-Vorkommen 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 3.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Quellennachweis

1 Pressemitteilung: Aventis Energy Confirms High-Grade Uranium Mineralization up to 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project, https://aventisenergy.com/aventis-energy-confirms-high-grade-uranium-mineralization-up-to-8-10-u3o8-at-surface-on-the-corvo-project/

2 James Cook University Advanced Analytical Centre. Element to Stoichiometric Oxide Conversion Factor, https://www.jcu.edu.au/advanced-analytical-centre/resources/element-to-stoichiometric-oxide-conversion-factors

* Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

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Anhang A - REE-Analyseergebnisse

Tabelle 2. Analyseergebnisse der einzelnen REE aus Bohrloch CRV-26-009, das im Winter 2026 bei Corvo niedergebracht wurde. Die Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar. Die wahren Mächtigkeiten können in diesem Stadium der Exploration nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Diamantbohrloch Zielgebiet von (m) bis (m) Mächtigkeit Ce Dy (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Ho (ppm) La (ppm) Lu (ppm) Nd (ppm) Pr (ppm) Sm (ppm) Tb (ppm) Tm (ppm) Y (ppm) Yb (ppm)

(m) (ppm)

CRV-26-009 Tribeca 7,5 8,0 0,5 494 9,97 4,57 0,98 17,5 1,91 230 0,57 205 61,5 31,3 2,24 0,58 48,2

8,0 8,5 0,5 733 20,2 8,34 1,11 42 3,98 351 0,81 306 88 52,3 3,54 1,28 110

8,5 9,0 0,5 1.230 31,8 12,7 0,93 59,8 6,03 531 1,34 491 146 84,1 5,51 2,01 163

9,5 10,0 0,5 968 16,7 7,25 0,8 27,3 3,19 442 1,16 363 110 53,3 4,07 0,89 68,4

159,0 159,5 0,5 1.120 18 7,24 0,78 31,1 3,26 485 0,97 388 126 58,6 3,38 1,22 87,1

169,5 170,0 0,5 544 12,2 6,11 1,58 15 2,28 276 0,67 190 56,9 29,4 2,5 1,06 60,9

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