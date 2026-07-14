IRW-News: Miningscout: Kehrtwende in der Energiepolitik: Wird Neuseeland das neue Norwegen?

IRW-PRESS: Miningscout: Kehrtwende in der Energiepolitik: Wird Neuseeland das neue Norwegen?

Neuseelands Regierung hat sich für LNG-Terminals entschieden, um Versorgungsrisiken und Preisvolatilität auf dem verknappten Gasmarkt abzufedern. Nach dem Wegfall des Öl- und Gasexplorationsverbots im vergangenen Jahr zeigt die inländische Produktion nach Jahren des Verfalls wieder erste Lebenszeichen.

Der neuseeländische Ölproduzent Monumental Energy (ISIN: CA61534D1087, WKN: A3EYZW) setzt auf modernste chemische Verfahren, um die täglichen Fördermengen im Taranaki-Becken, dem einzigen produzierenden Sedimentbecken Neuseelands, zu stabilisieren. Dabei setzt man auf Expertise aus den USA: Ein texanisches Unternehmen wurde mit der Entwicklung einer chemischen Formel beauftragt.

Die Chemikalie soll die Bildung von Kristallgittern verhindern: Wenn Rohöl abkühlt, beginnen die darin enthaltenen Paraffine auszukristallisieren. Diese Kristalle vernetzen sich zu einem dreidimensionalen Netzwerk und verfestigen das Öl. Die Chemikalie lagert sich an die wachsenden Paraffinkristalle an, stört ihre geordnete Struktur und verhindert so die Verbindung zu einem starren Gitter.

Know-how aus Texas für stabile Ölproduktion in Neuseeland

Dadurch bleibt das Öl auch bei Temperaturen unterhalb des ursprünglichen Trübungspunkts fließfähig. Durch das Einbringen dieser Chemikalie in das Bohrloch wird zudem die Bildung von weniger Wachsablagerungen an Pumpen und anderen Bauteilen reduziert, was zu besseren und höheren Förderraten und einer optimierten Feldnutzung führt, sagt Monumental Energy CEO Maximilian Sali.

Die Energieversorgung ist eines der am meisten diskutierten Themen in Neuseeland. Die Regierung will noch vor den Wahlen im November einen Vertrag über das erste LNG-Importterminal des Landes abschließen. Dadurch will der Inselstaat eine zuverlässige und erschwingliche Alternative zu Elektrizität aus erneuerbaren Quellen schaffen.

Das Vergabeverfahren läuft bereits. Energieminister Simeon Brown verweist darauf, dass Neuseeland alle vier Jahre ein Dürrejahr erlebe. Wenn wir das Gas nicht im Inland fördern können, brauchen wir es woanders. Wir sehen es als Versicherung gegen das Risiko eines Dürrejahres; es geht um Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und auch um Bezahlbarkeit.

Neuseeland ist stark von Wasserkraft abhängig und daher in Dürrejahren, in denen es kaum regnet oder schneit und die Seen nicht gefüllt werden, besonders anfällig. Die Schwankungen der Strompreise im Land sind extrem. So kostete eine MWh laut der neuseeländischen Elektrizitätsbehörde im August 2024 im Gebiet Upper South Island knapp 530 NZD. Im folgenden Januar fiel der Preis auf knapp 22 NZD, um dann im April wieder auf 354 NZD zu steigen.

Auf dem Erdgasmarkt ist der Inselstaat weitgehend isoliert. In den letzten beiden Jahren stiegen die Preise deshalb auf Rekordniveaus jenseits von 30 USD je 1000 Kubikfuß.

LNG-Terminal und Aufhebung des Explorationsverbots: Neuseelands Kehrtwende

Brown zufolge ist der LNG-Importplan die einzige Lösung, die schnell umgesetzt werden kann und in nur wenigen Jahren einsatzbereit ist, falls sich das trockene Jahr 2024 wiederholen sollte. Gas sei für den angestrebten Übergang zu erneuerbaren Energiequellen unverzichtbar, ohne verlässliche Versorgung drohe dem Land die Deindustrialisierung.

Dieser Sichtweise schließt sich John Carnegie, Geschäftsführer von Energy Resources Aotearoa, einem Branchenverband, der energieintensive Unternehmen vertritt, unumwunden an. Demnach schwindet Neuseelands Gasversorgung schwindet schneller, als viele Unternehmen sich anpassen können. Diese Entwicklung geht maßgeblich auf das 2018 durch die Labour-Vorgängerregierung unter Jacinda Ardern erlassene Explorationsverbot für Öl und Gas zurück. Im Juli 2025 stimmte die regierende Koalition für die Aufhebung des Verbots. Das Verbot sendete ein erschreckendes Signal an die Investorengemeinschaft, indem es die Exploration stoppte, die die Grundlage unserer Energiesicherheit bildet, und direkt zu den Angebotsengpässen und der Preisvolatilität führte, die wir heute erleben, sagte Klimaminister Simon Watts damals.

Die Aufhebung des Verbots war einer von mehreren Bestandteilen einer regelrechten Kehrtwende in der Energiepolitik. Im Mai 2025 hatte die Koalition bereits 200 Mio. NZD für die Gasexploration im Haushalt reserviert, im Juni folgte der Austritt des Landes aus der Beyond Oil and Gas Alliance.

Erdgasreserven im freien Fall

Die Entscheidungen sind eine Reaktion auf Verknappung und Preisvolatilität - und auf die infolge des früheren Verbots schwindenden Reserven. Im Mai veröffentlichte das neuseeländische Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung (MBIE) bedrohlich klingende Daten. Die Erdgasreserven sind im Jahresvergleich um 23 % gesunken und erreichten zum 1. Januar 2026 nur noch 731 Petajoule (PJ) (gegenüber 948 Petajoule zum 1. Januar 2025). Bereits im Vorjahr hatte es einen Rückgang um 27 % gegeben.

John Carnegie zieht eine ernüchternde Bilanz: Unser Energiesystem steht nun vor kritischen Engpässen, die die Sicherheit und Bezahlbarkeit von Gas und Strom sowie die Existenzgrundlage vieler Gaskunden gefährden. Die Reservedaten zeigten, wie dringend es ist, über die bloße Wiedereröffnung von Erdölbecken hinauszugehen und Investoren aktiv zur Exploration zu ermutigen.

Er sieht in einer Steigerung der inländischen Erdgasversorgung die beste Option zur Schließung von Neuseelands Energielücke. LNG stelle die notwendige Reserve dar. Langfristig sieht Carnegie mehr Potenzial für die Öl- und Gasindustrie des Landes. Sie könne von einem kurzfristigen Fokus auf das wirtschaftliche Überleben hin zur Sicherung unseres zukünftigen wirtschaftlichen Wohlstands führen - so wie etwa in Norwegen.

Explorationsverbot wirkt nach - erste Anzeichen für Wiederbelebung

Das Explorationsverbot wird lange nachwirken. Erste Anzeichen für eine Wiederbelebung gibt es jedoch: Mehrere neue Genehmigungsanträge und geplante Unternehmensübernahmen signalisieren eine Rückkehr des Vertrauens.

Monumental Energy ist daher zuversichtlich, ein Teil der neuseeländischen Öl- und Gaszukunft zu sein. Das Unternehmen hat sich auf die Finanzierung sogenannter Workovers, also die Überholung bestehender Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert. Umgesetzt werden die Arbeiten durch den operativen Partner New Zealand Energy (ISIN: CA6501583067, WKN: A3EW4T), dessen drittgrößter Aktionär Monumental ist.

Monumental erhält nach der Wiederaufnahme der Produktion in einem Bohrloch zunächst einen Großteil der Nettoerlöse. Bereits in Produktion sind Ngaere 1 und 2, Waihapa H1 sowie Copper Moki 2. Im zweiten Halbjahr 2026 sollen weitere Projekte wie Ngaere 3, Waihapa 4 und Toko 2B folgen.

Neuseeland setzt die Kehrtwende in der Energiepolitik fort und Monumental Energy scheint für diese Entwicklung bestens positioniert. Der dortige Gasmarkt bleibt auf absehbare Zeit anfällig für Engpässe, bis LNG fließt, können Jahre vergehen. Das Unternehmen gehört beim Wiederhochfahren der Inlandsproduktion zu den Early Birds. Jeder Produktionsstart von weiteren Bohrlöchern sollte dem zuletzt korrigierten Aktienkurs deshalb wieder neuen Schwung verleihen können.

Weitere Informationen zu Monumental Energy finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/monumental-energy-corp/

Unternehmen: Monumental Energy Corp

TSXV: MNRG

WKN: A3EYZW

ISIN: CA61534D1087

Webseite: www.monumental.energy

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.