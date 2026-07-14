IRW-News: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals beauftragt Bohrunternehmen für das Bohrprogramm 2026 auf dem Wolframprojekt Burnt Hill

IRW-PRESS: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals beauftragt Bohrunternehmen für das Bohrprogramm 2026 auf dem Wolframprojekt Burnt Hill

Vancouver, British Columbia / 14. Juli 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein erfahrenes lokales Bohrunternehmen mit der Durchführung des vollständig genehmigten Diamantbohrprogramms 2026 des Unternehmens auf seinem Wolframprojekt Burnt Hill im Zentrum der kanadischen Provinz New Brunswick beauftragt hat.

Nach der jüngsten Bekanntgabe des Erhalts der Bohrgenehmigungen für das Projekt Burnt Hill durch das Unternehmen ist der Abschluss einer Vereinbarung über die Erbringung von Bohrdienstleistungen ein weiterer bedeutender Meilenstein, um mit dem Projekt Burnt Hill in eine Phase der aktiven Exploration und Schätzung von Ressourcen überzugehen.

Das erste Bohrprogramm wird voraussichtlich rund 5.000 Meter an Diamantbohrungen mit NQ-Durchmesser von bis zu 15 genehmigten Bohrstandorten aus umfassen, die auf die Bestätigung und Erweiterung der in der Vergangenheit bei Burnt Hill definierten Wolframmineralisierung abzielen. Vorbehaltlich einer erwarteten Landzugangsvereinbarung sollen die Mobilisierungsaktivitäten im August beginnen, wobei die Bohrungen kurz danach aufgenommen werden.

Highlights

- Wettbewerblicher Auswahl- und Bewertungsprozess für Bohrunternehmen abgeschlossen;

- Programm vollständig von der Provinz New Brunswick genehmigt;

- Rund 5.000 Meter an geplanten Diamantbohrungen;

- Mobilisierung für Mitte August erwartet; und

- Bohrkampagne auf die Bestätigung der historischen Mineralisierung und die Unterstützung der zukünftigen Erweiterung von Ressourcen ausgelegt.

Kommentar des CEO

Hugh Rogers, Chief Executive Officer von Nexcel, sagt dazu:

Die Auswahl eines Bohrunternehmens ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Aufnahme des ersten Bohrprogramms von Nexcel bei Burnt Hill. Wir sind beeindruckt von den technischen Fähigkeiten, der Betriebserfahrung in Atlantikkanada und der Verpflichtung des Bohrunternehmens zu sicheren und effizienten Bohrpraktiken. Nachdem die Genehmigungen vorliegen, unsere geophysikalische Auswertung nahezu abgeschlossen ist und unser Bohrunternehmen nun beauftragt wurde, sehen wir der Aufnahme der Tätigkeiten vor Ort entgegen.

Herr Rogers fuhr fort:

Burnt Hill ist eine der bedeutendsten historischen Wolframlagerstätten in Ostkanada und die Regierungen und die Wirtschaft gleichermaßen räumen der Sicherung einer inländischen Versorgung mit kritischen Mineralen immer mehr Priorität ein. Ziel der Bohrkampagne 2026 ist es, die historischen Bohrungen zu bestätigen, unser Verständnis des mineralisierten Systems zu verbessern und das Unternehmen für ein zukünftiges Wachstum der Ressourcen aufzustellen. Wir freuen uns darauf, mit den Bohrungen zu beginnen und den Aktionären regelmäßige Explorationsupdates bereitzustellen, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Bohrprogramm 2026

Die erste Bohrkampagne soll der Förderung mehrerer wichtiger Explorationsziele dienen, einschließlich:

- Bestätigung der historischen Wolfram-, Molybdän- und Zinnmineralisierung durch Zwillingsbohrungen bei ausgewählten historischen Bohrlöchern;

- Bestätigung der Kontinuität und Geometrie der bekannten mineralisierten Zonen;

- Erprobung von Erweiterungen der historischen Mineralisierung durch strategisch positionierte Step-out-Bohrungen;

- Verbesserung der geologischen Sicherheit in Gebieten mit weit auseinander liegenden historischen Bohrungen;

- Zusammenführung der Daten aus den jüngst absolvierten TDEM- und magnetischen Flugvermessungen mit den historischen geologischen Informationen, um die Bohrzieldefinition zu optimieren; und

- Erhebung moderner Explorationsdaten, um künftige Aktualisierungen der Mineralressourcenschätzung zu ermöglichen.

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine geophysikalische Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet absolviert und die geologischen Berater des Unternehmens setzen die Zusammenführung der entsprechenden Ergebnisse mit den historischen Explorationsdaten fort. Damit sollen die Bohrziele vor Aufnahme der Bohrungen genauer eingegrenzt werden.

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Projekt Burnt Hill erstreckt sich über rund 8.604 Hektar im Zentrum von New Brunswick und beherbergt eine historische Mineralressourcenschätzung (die historische Schätzung), die nachstehend zusammengefasst und vollständig durch die Angaben unter der Überschrift Historische Schätzung weiter unten eingeschränkt ist. Die historische Schätzung umfasst:

- angedeutet: 1,761 Millionen Tonnen mit 0,292 % WO, 0,007 % MoS und 0,008 % SnO; und

- vermutet: 1,520 Millionen Tonnen mit 0,263 % WO, 0,008 % MoS und 0,005 % SnO.

Neben dem historischen Ressourcengebiet enthält das Konzessionsgebiet zahlreiche weitere Wolfram-, Molybdän- und Zinnvorkommen, die weitgehend noch nicht anhand moderner Explorationsverfahren erprobt wurden und ein bedeutendes Explorationspotenzial bieten.

Historische Schätzung

Die oben angegebene historische Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Burnt Hill (die historische Schätzung) stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel Deposit Modeling & NI 43-101 Resource Estimate, Burnt Hill Tungsten-Molybdenum-Tin Property, Stanley Parish, York County, New Brunswick mit Stichtag 15. Juli 2013, der von Southampton Associates Inc. im Auftrag von Cadillac Ventures Inc. erstellt wurde; Verfasser waren David G. Wahl, P.Eng., P.Geo., und Phillip Burt, P.Geo., beide damals unabhängige qualifizierte Sachverständige (der technische Bericht von 2013).

Wichtigste Annahmen, Parameter und Methoden. Die historische Schätzung wurde auf Grundlage einer Datenbank von 59 Bohrlöchern und 259 untertägigen Schlitzproben - bestehend aus 7.344 Bohrkernanalysen und 352 Schlitzprobenanalysen - durchgeführt. Die gemeldeten Wolfram-, Molybdän- und Zinnwerte wurden unter Verwendung von gravimetrischen Faktoren von 1,2611, 1,6684 bzw. 1,2696 in WO3, MoS2 und SnO2 umgewandelt. Die Analyseergebnisse wurden zu Bohrkernabschnitten von einem Meter zusammengesetzt, wobei die Gehalte bei 10 % WO3, 0,5 % MoS2 und 0,5 % SnO2 gedeckelt wurden. Es wurden fünfundzwanzig mineralisierte Quarzerzgang-Wireframe-Zonen (nominales Streichen von 302° und Abfallen von etwa 60° nach Nordosten) modelliert und die Gehalte wurden mit einer Inverse-Distance-Squared-Methode in der Gemcom Surpac®-Software in einem Blockmodell mit Blöcken von 5 m mal 1 m mal 5 m interpoliert, wobei ein Suchellipsenbereich von 70 m für die Kategorie angedeutet bzw. von 250 m für die Kategorie vermutet sowie eine beständige Rohdichte von 2,77 g/cm3 verwendet wurden. Die historische Schätzung wurde unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 0,07 % WO3 für potenzielles Tagebaumaterial bzw. von 0,16 % WO3 für potenzielles Untertagebaumaterial ausgewiesen. Diese Werte beruhten auf folgenden Annahmen: Wolframpreis von 400 US$/mtu WO3, metallurgische Ausbeute von 85 %, Abbaukosten von 2,50 C$/t (Tagebau) bzw. 35,00 C$/t (Untertagebau), Verarbeitungskosten von 15,00 C$/t, Gemein- und Verwaltungskosten von 7,00 C$/t und einem US$/C$-Wechselkurs von 0,95. Die mit diesen Parametern erstellte historische Schätzung ist nachstehend zusammengefasst:

Kategorie Abbaumethode Cutoff-Wert (% Tonnen WO (%) MoS (%) SnO (%)

WO)

angedeutet Tagebau 0,07 527.000 0,303 0,005 0,005

angedeutet Untertagebau 0,16 1.234.000 0,287 0,008 0,009

angedeutet gesamt - 1.761.000 0,292 0,007 0,008

vermutet Tagebau 0,07 82.000 0,147 0,003 0,003

vermutet Untertagebau 0,16 1.438.000 0,270 0,008 0,005

vermutet gesamt - 1.520.000 0,263 0,008 0,005

Die Tonnen sind auf die nächsten 1.000 Tonnen gerundet; aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung zu offensichtlichen Abweichungen kommen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.

Relevanz und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen hält die historische Schätzung für relevant, da sie die aktuellste Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Burnt Hill und der Hauptgrund für den Ausbau des Projekts durch das Unternehmen ist. Der technische Bericht von 2013 wurde von unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 in der damaligen Fassung erstellt und beruht auf einer beträchtlichen Bohrloch- und Schlitzprobendatenbank. Ein qualifizierter Sachverständiger hat die historischen Bohrungen, Probenahmen sowie Analyse-, Vermessungs- oder Datenbankinformationen, die der historischen Schätzung zugrunde liegen, jedoch nicht im Auftrag des Unternehmens unabhängig verifiziert und kann ihre Zuverlässigkeit nicht bestätigen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die historische Schätzung zu verlassen.

Ressourcenkategorien. Die historische Schätzung wird unter Verwendung der Kategorien angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource ausgewiesen. Dies sind dieselben Kategoriebegriffe wie jene, die in den CIM Definition Standards on Mineral Resources und Mineral Reserves (aktuelle Version, die am 10. Mai 2014 vom CIM Council angenommen wurde) definiert und durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen sind. Im technischen Bericht von 2013 stand, dass diese Kategorien in Übereinstimmung mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen CIM Definition Standards (die am 27. November 2010 übernommene Version) angewendet wurden. Der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens hat nicht die erforderlichen Arbeiten durchgeführt, um zu bestätigen, ob die in der historischen Schätzung verwendeten Kategorien den aktuellen (10. Mai 2014) CIM Definition Standards entsprechen, und es sollte nicht angenommen werden, dass die historischen Kategorien gleichwertig mit den aktuellen CIM-Mineralressourcenkategorien sind.

Jüngere Schätzungen. Die historische Schätzung mit Stichtag 15. Juli 2013 ist die jüngste Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Burnt Hill, der sich das Unternehmen bewusst ist. Das Unternehmen hat keine Kenntnis einer aktuelleren Schätzung oder aktuellerer Daten, die diese wesentlich beeinflussen könnten. Frühere Schätzungen der Lagerstätte, eine vorläufige Schätzung durch A.C.A. Howe International Limited im Jahr 2005 sowie eine von P&E Mining Consultants Inc. 2009 durchgeführte Schätzung, wurden von der Schätzung von 2013 ersetzt und das Unternehmen stützt sich nicht auf diese.

Erforderliche Arbeiten zur Bestätigung oder Aufwertung der Schätzung. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass zur Bestätigung der historischen Schätzung oder ihrer Aufwertung zu einer aktuellen Mineralressource die folgenden Arbeiten erforderlich wären: Bestätigung der historischen Bohrloch- und Schlitzprobendatenbank, einschließlich der Standort-, Bohrlochmess- und Analysedaten sowie der dazugehörigen analytischen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrolle-(QA/QC)-Maßnahmen; Zwillingsbohrungen bei ausgewählten historischen Bohrlöchern und Bestätigungsbohrungen und -probenahmen nach modernen QA/QC-Protokollen; erneute Untersuchung und Bestätigung der Interpretationen der Geologie, Strukturen und Wireframe-Modelle; erneute Schätzung in Übereinstimmung mit aktuellen CIM Best Practice Guidelines; und Anfertigung eines neuen unabhängigen technischen Berichts. Mit dem für 2026 geplanten Diamantbohrprogramm des Unternehmens sollen diese Bestätigungsarbeiten beginnen.

Vorsorgliche Hinweise. Francis R. Newton, P.Geo., der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens, hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Es kann nicht garantiert werden, dass die historische Schätzung zur Gänze oder teilweise nach Abschluss der oben beschriebenen Arbeiten als aktuelle Mineralressource bestätigt wird. Die historische Schätzung sollte nicht als verlässlich erachtet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis R. Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Konzessionsgebiet in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Jurisdiktionen mit Bergbautradition auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO & Direktor

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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