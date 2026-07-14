IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOBs neueste Analyseergebnisse aus dem Projekt Seigneurie belegen eine höhergradige Mineralisierung aus schweren Seltenen Erden

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOBs neueste Analyseergebnisse aus dem Projekt Seigneurie belegen eine höhergradige Mineralisierung aus schweren Seltenen Erden

Bohrung SGN-2026-003 liefert 211,17 ppm Dysprosiumoxid auf 2,0 Meter innerhalb eines 7,7 Meter mächtigen Abschnitts mit 946,25 ppm schwerem Seltenerdoxid

Vancouver, British Columbia / 14. Juli 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) präsentiert im Folgenden die Analyseergebnisse aus einer zweiten Bohrung in seinem Projekt Seigneurie. Die Dysprosiumgehalte sind diesmal fast dreimal so hoch wie in der ersten Bohrung, über die bereits berichtet wurde. In Bohrloch SGN-2026-003 wurden außerdem der höchste Nioboxidgehalt der bisherigen Bohrungen sowie Kupfer angetroffen. Dies bestätigt, dass das Pegmatitsystem Seigneurie in der geologischen Grenville Province in Quebec auch eine höhergradige Mineralisierungszone beherbergt, die es noch genauer zu untersuchen gilt.

Genau auf diese Durchörterung haben wir im Projekt Seigneurie gewartet, so Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. Die Gehalte an Niob, Dysprosium und Kupfer sind eine deutliche Verbesserung gegenüber den ersten Projektergebnissen, über die wir berichtet haben, und sie wurden alle innerhalb desselben Pegmatitsystems angetroffen. Da es sich um eine einzelne Bohrung mit schmalen Abschnitten handelt, werden wir anhand der Analyseergebnisse und des aktualisierten Geomodells beurteilen, was dies bedeutet. Jedenfalls hat sich bestätigt, dass sich innerhalb des Systems bei Seigneurie eine höhergradige Zone befindet, was unsere Suche nach Bohrzielen für die nächste Bohrphase eingrenzt.

Highlights aus Bohrung SGN-2026-003

· Nioboxid: 4,75 m mit durchschnittlich 863,58 ppm Nioboxid (NbO) zwischen 71,15 m und 75,90 m Tiefe; das entspricht dem höchsten Niobgehalt, der im Rahmen der Bohrungen bei Seigneurie bisher aufgefunden wurde.

· Dysprosiumoxid: Im Loch wurde innerhalb des mit Niob mineralisierten Abschnitts zwischen 73,20 m und 75,20 m Tiefe ein 2,0 m mächtiger Teilabschnitt mit durchschnittlich 211,17 ppm Dysprosiumoxid (DyO) angetroffen; das entspricht fast dem dreifachen Dysprosiumgehalt, der in Bohrloch SGN-2026-007 angetroffen wurde.

· Schweres Seltenerdoxid: Im Loch wurde zwischen 71,15 m und 78,85 m Tiefe ein 7,7 m mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 946,25 ppm schwerem Seltenerdoxid (HREO) durchörtert.

· Kupfer: Im Loch wurde zwischen 74,20 m und 78,85 m Tiefe ein 4,65 m mächtiger Abschnitt mit durchschnittlich 910,89 ppm Kupfer (Cu) durchteuft, der dem Mineralisierungssystem eine Basismetallkomponente hinzufügt.

· Höhergradige Zone bestätigt: Alle vier zusammengesetzten Abschnitte gruppieren sich innerhalb eines Pegmatitkörpers, der in die Quarz-Feldspat-Gneis-Sequenz eingebettet ist; damit wird eine kohärente höhergradige Zone bestätigt, die als Orientierungshilfe für weitere Bohrungen dienen wird.

· Nächste Schritte: Abschluss der Probenauswertung aus den verbleibenden Bohrlöchern im System bei Seigneurie, Abschluss der automatisierten Mineralogiestudie und Aktualisierung des Geomodells zur Bohrzielfindung für die Folgebohrungen in der höhergradigen Zone.

Die Niob-, Dysprosium-, HREO- und Kupferabschnitte überlappen sich innerhalb einer Zone mit etwa 7,7 Metern Kernlänge zwischen 71,15 m und 78,85 m Tiefe, deren Zentrum der Pegmatitkörper bildet.

Diese Ergebnisse stammen aus einer einzelnen Bohrung über schmale Abschnitte. Es bedarf weiterer Untersuchungen, um feststellen zu können, ob das System bei Seigneurie eine Seltenerdmetall-, Niob- oder Kupfermineralisierung von wirtschaftlichem Interesse aufweist.

Abbildung 1: Vertikaler Querschnitt durch Bohrloch SGN-2026-003 (Blickrichtung Westen), Projekt Seigneurie, mit Darstellung der Verteilung von Cu (links) und HREO (rechts) im Loch und den zusammengesetzten Abschnitten.

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Abbildung 2: Vertikaler Querschnitt durch Bohrloch SGN-2026-003 (Blickrichtung Westen), Projekt Seigneurie, mit Darstellung des mineralisierten Pegmatitkörpers, der Verteilung von DyO (links) und NbO (rechts) im Bohrloch, der zusammengesetzten Abschnitte sowie nahegelegener NIOB-Proben von der Oberfläche.

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Die zusammengesetzten Abschnitte wurden als längengewichtete Durchschnittswerte bei Cutoff-Gehalten von 500 ppm für NbO, 100 ppm für DyO, 500 ppm HREO und 500 ppm für Cu berechnet, wobei die Abschnittsgrenzen auf oder über dem Cutoff-Gehalt lagen und die maximale interne Verwässerung 4 Meter betrug.

Die Werte für Seltenerdoxide werden auf Basis elementarer Laboranalysen unter Verwendung standardmäßiger stöchiometrischer Umrechnungsfaktoren abgeleitet. Die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Kernlängen (Bohrlochlängen).

Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt und werden geschätzt, sobald das geologische Modell mit den restlichen Bohrlochdaten aktualisiert wurde.

Bohrungen und geologischer Kontext

Die Bohrung SGN-2026-003 wurde mit den Koordinaten 480732E 5381978N, UTM NAD83 Zone 18 angelegt und in einem Azimut von 10° und einem Einfallwinkel von rund -45° bis in eine Gesamttiefe von rund 227 m abgeteuft.

Im Bohrloch wurde eine Sequenz durchteuft, die überwiegend aus Quarz-Feldspat-Gneis besteht und Abschnitte aus Gneis, Amphibolit und Pegmatit aufweist; die höhergradigen zusammengesetzten Abschnitte befinden sich innerhalb bzw. unmittelbar unterhalb eines Pegmatitkörpers, der zwischen 71,15 m und 78,85 m Kernlänge durchteuft wurde.

Nächste Schritte

1. Abschluss der Probenauswertung aus den verbleibenden Bohrlöchern bei Seigneurie und Aktualisierung des Geomodells, einschließlich Schätzungen der wahren Mächtigkeiten.

2. Abschluss der automatisierten Mineralogiestudie (TIMA) zur Bestimmung der Wirtsminerale und der mineralogischen Verteilung bzw. Bindungsform (Deportment) der Seltenen Erden und des Niobs.

3. Einbindung der Ergebnisse aus der Bohrung SGN-2026-003 in die Bohrzielfindung für Folgebohrungen in der höhergradigen Zone.

4. Ausbau der systematischen Exploration im gesamten Portfolio des Unternehmens in Québec, wobei vorrangig die höchstwertigen Ziele im Bereich von Niob und Seltenen Erden bearbeitet werden sollen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben wurden bei SGS Canada Inc. zur Analyse eingereicht. Die Gehalte an Seltenerdmetallen wurden mittels ICP-MS nach Natriumperoxidaufschluss (SGS-Methode GE_IMS91A50) bestimmt, Niob mittels Schmelztabletten-XRF (Methode GO_XRF72NB) und Kupfer mittels Natriumperoxidaufschluss, Salpetersäureaufschluss und ICP-AES (Methode GE_ICP91A50).

Innerhalb des mineralisierten Abschnitts lag der Analysewert für Yttrium (Y) über der oberen Nachweisgrenze im Labor (1.000 ppm). Für die Berechnung des gemeldeten HREO-Gehalts wurde ein Wert von 1.000 ppm (die höchste zu berichtende Konzentration) verwendet. Daher sind der wahre Yttriumgehalt und somit auch der angegebene HREO-Gehalt von 946,25 ppm auf 7,7 m möglicherweise unterbewertet.

Die Qualitätskontrolle umfasste zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikate, die in den Probenstrom eingebracht wurden (etwa 13 % der eingereichten Proben). Bei den gemeldeten Proben handelt es sich um Halbkerne der Größe NQ, die entlang der Kernachse geteilt und über Abschnitte von etwa 0,5 bis 1,0 m beprobt wurden. Die verbleibenden Halbkerne wurden als Referenz aufbewahrt.

Die durchschnittliche Kernausbeute aus den mineralisierten Intervallen lag bei etwa 90-98 % und beeinträchtigt die Repräsentativität der Proben nicht wesentlich. SGS Canada Inc. ist vom Unternehmen unabhängig und betreibt in Val-dOr, Québec ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Der qualifizierte Sachverständige hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, indem er die Analysezertifikate von SGS Canada Inc. sowie die Qualitätskontrollergebnisse des Unternehmens geprüft und die gemeldeten Werte mit den Laborzertifikaten abgeglichen hat. Es wurden keine Einschränkungen bei der Datenüberprüfung festgestellt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Strategie, Ziel und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem:

(i) der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten automatisierten mineralogischen Studie (TIMA) sowie deren Auswirkungen auf die mineralogische Bindungsform (Deportment) von Niob und Seltenen Erden;

(ii) die Absicht des Unternehmens, das geologische Modell von Seigneurie zu aktualisieren und die wahren Mächtigkeiten zu schätzen;

(iii) die Planung und Durchführung von Folgebohrungen in Seigneurie, einschließlich der Bohrungen in der höhergradigen Zone;

(iv) die Absicht des Unternehmens, die Exploration in seinem gesamten Portfolio in Québec voranzutreiben und Niob- sowie Seltenerdzielgebiete zu priorisieren;

(v) Erwartungen hinsichtlich der Märkte für Seltene Erden, Niob und Kupfer.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen Annahmen, darunter der Annahme, dass die Explorationsergebnisse das Potenzial der Liegenschaften weiterhin untermauern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören unter anderem: Analyseergebnisse, mineralogische und metallurgische Ergebnisse, die von den Erwartungen oder von Feldbeobachtungen abweichen; der Zeitpunkt und der Erhalt von Laborergebnissen; die der Mineralexploration innewohnende Unsicherheit; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen, einschließlich der Preise für Seltene Erden und Niob; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Rahmenbedingungen; Umwelt- und Betriebsrisiken; Änderungen staatlicher Vorschriften oder Richtlinien; sowie der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten finden sich in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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