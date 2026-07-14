IRW-News: Staige One AG: Hauptversammlung fasst alle Beschlüsse einstimmig

IRW-PRESS: Staige One AG: Hauptversammlung fasst alle Beschlüsse einstimmig

Essen (IRW-Press/14.07.2026) -

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Starke Umsatz und EBITDA-Verbesserung erwartet

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Vorstand avisiert operativen Break-even im Jahresverlauf

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Junges Geschäftsfeld "Staige for Industries" entwickelt sich vielversprechend

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Hohe HV-Präsenz von 73,88%

Die heutige Hauptversammlung der Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) stimmte am Firmensitz in Essen allen vier Beschlussvorschlägen der Verwaltung einstimmig und ohne Enthaltungen zu.

Die Präsenz lag bei 5.595.475 Aktien der insgesamt 7.573.802 Aktien der Staige One AG, somit bei 73,88% des Grundkapitals.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG, ging in seiner Präsentation detailliert auf die Geschäftsentwicklungen des Jahres 2025 ein, berichtete über die Fortführung der Unternehmensaktivitäten im angestammten Sportbereich, stellte die technischen Möglichkeiten und Weiterentwicklungen der Staige Software- und KI-Plattform vor, und ging dann schwerpunktmäßig auf das junge Geschäftsfeld "Staige for Industries" ein.

Der USP der Staige One AG wird hier in der Überwachung und Gefahrenerkennung auf großen Flächen liegen, bei der auftretende Situationen mittels KI automatisch interpretiert werden. Dabei vereinigt Staige One die Erfahrung im Bereich der Bildgenerierung mittels diverser Hardware-Lösungen sowie die Auswertung der Bilder unter Anwendung von KI-Algorithmen. Staige One hat in den letzten Jahren in diesem Bereich sehr viel Knowhow aus den Sportübertragungen und -analysen aufgebaut. Höchste europäische Sicherheits- und Datenschutzstandards sind essenzielle Bestandteile der Staige-Software, so dass sichergestellt ist, dass die Software und KI entsprechend den jeweils gewünschten bzw. erlaubten Standards arbeiten.

Jan Taube erläuterte die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und demonstrierte dann Beispiele aus den Bereichen der inneren und äußeren Sicherheit. Hier hatte Staige One zuletzt die Ausschreibung einer Sicherheitsbehörde in einer deutschen Millionenstadt gewonnen. Darüberhinaus bereitet Staige die Teilnahme an weiteren öffentlichen Ausschreibungen vor und verhandelt mit potentiellen Kunden aus der Industrie sowie mit Betreibern der kritischen Infrastruktur, welche aufgrund der neuen europäischen Gesetzgebung verstärkt zu schützen ist.

Für 2026 erwartet der Vorstand eine deutliche Umsatzsteigerung von 2,0 Mio. Euro (2025) auf 3,7 bis 4,3 Mio. Euro, vor allem bedingt durch den starken Anstieg im Bereich "Staige for Industries".

Jan Taube: "Wir erwarten den operativen Break-even innerhalb des Geschäftsjahres 2026. Insgesamt werden wir im Rahmen einer schwarzen Null liegen."

Die Entwicklung des EBITDA führt nach minus 5,5 Mio. Euro (2023), minus 3,5 Mio. Euro (2024) und minus 2,5 Mio. Euro (2025) im Plan in den Bereich von minus 0,2 bis plus 0,2 Mio. Euro.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Prof. Dr. Volker Gruhn, bedankte sich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Management der Staige Gruppe für beachtens- und lobenswerte Leistungen.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern auch im Breitensport ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige One und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 250.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Mit diesem USP ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten, welches die Basis für internationale Kooperationen z.B. mit RTL in Luxemburg, in China sowie im Reitsport bildet. Den sich aus diesen Erfahrungen ergebenden einzigartigen Mix aus KI-Expertise in der Bildbe- und -verarbeitung, den Fähigkeiten in der Nutzung und Entwicklung diverser Hardwarelösungen zur Bildgenerierung sowie der speziellen Software-Plattform, die flexibel für diverse Use-Cases entwickelt wurde, nutzt Staige One seit 2025 beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs "Staige for Industries". Hier entwickelt Staige One auf Basis von KI-Bildverarbeitung spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich für unterschiedlichste Use-Cases in vielen Bereichen wie z.B. der inneren und äußeren Sicherheit, der Industrie, Logistik und dem Handel, und führt diese Anwendungen zur Marktreife.

Jan Taube

CEO

Staige One AG

Hafenstraße 100

45356 Essen

Telefon: +49 201/24 68 51-0

E-Mail: info@staige.com

Websites:

http://www.staige.com und

https://finanzen.staige.com

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: +49 201 2468510

E-Mail: info@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Tradegate BSX

Weitere Handelsplätze: XETRA

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