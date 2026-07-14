IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium meldet den Erhalt der endgültigen Kennzahlen aus der über dem Uranprojekt Aurora absolvierten Flugvermessung

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium meldet den Erhalt der endgültigen Kennzahlen aus der über dem Uranprojekt Aurora absolvierten Flugvermessung

Im Rahmen der Vermessung wurden 100 % der geplanten Abdeckung erreicht und hochauflösende radiometrische und magnetische Daten über mehr als 5.200 Linienkilometern erfasst

16. Juli 2026 - Calgary, AB / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich, ein Update zur hochauflösenden radiometrischen und magnetischen Vermessung über dem Uranprojekt Aurora (Aurora oder das Projekt) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bereitzustellen. Die Vermessung wurde Ende Juni abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 2. Juli 2026), woraufhin die für den Flugbetrieb und die Vermessung zuständige Crew von Points North Landing (Saskatchewan) abgereist ist. Das Programm wurde von der Firma Special Projects Inc. (SPI) unter der Leitung von Cosa Resources Corp. (Cosa), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber von Aurora, durchgeführt.

Im Rahmen des abgeschlossenen Programms konnte die geplante Vermessungsabdeckung zu 100 % erreicht werden und es wurden aufbereitete radiometrische und magnetische Daten auf 5.222,56 Linienkilometern erfasst. Alle 577 geplanten Vermessungslinien wurden im 50-Meter-Abstand abgeflogen, wobei die abgeflogenen Verbindungslinien einen Abstand von 500 Metern aufwiesen. Das Programm umfasste 14 Vermessungsflüge an neun Flugtagen, wobei nur zwei Vermessungslinien aufgrund geomagnetischer Aktivität erneut abgeflogen werden mussten. Es wurden keine Betriebsausfälle aufgrund von Logistik, Treibstoff, Ausrüstung oder Flugzeugwartung verzeichnet. Die Vermessungslinien wurden hauptsächlich in Nordwest-Südost-Richtung mit einem Azimut von durchschnittlich etwa 140 Grad abgeflogen.

Das Programm erzielte die vollständige Abdeckung des geplanten Vermessungsgebiets, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. Die engmaschigen radiometrischen und magnetischen Daten werden uns voraussichtlich einen soliden modernen Datensatz für die Bewertung von Aurora bieten. Unser Fokus liegt nun auf der Zusammenführung und Auswertung der endgültigen Vermessungsprodukte, um die spannendsten Gebiete für anschließende Explorationsarbeiten zu bestimmen und zu priorisieren.

Die Vermessungsdaten wurden während der Erfassung anhand von Echtzeit-Navigations- sowie magnetischen und radiometrischen Qualitätskontrollverfahren geprüft. Nach der Erfassung wurden die radiometrischen und magnetischen Datensätze einer Anpassung, Mikroanpassung, Entzerrung und Rasterung unterzogen. Die endgültigen Ergebnisse umfassen die aufbereiteten radiometrischen und magnetischen Datensätze, topografische Informationen, gerasterte Vermessungsprodukte und Informationen zu radiometrischen Anomalien.

Traction und Cosa werden nun die fertigen Vermessungsprodukte überprüfen und auswerten und sie mit dem bestehenden geologischen und geophysikalischen Datenmaterial für Aurora zusammenführen. Die sich daraus ergebende Interpretation wird voraussichtlich zur Ermittlung und Priorisierung von Gebieten für anschließende Bodenuntersuchungen und zur potenziell genaueren Eingrenzung von künftigen Bohrzielen beitragen.

Das Unternehmen möchte ebenfalls eine Korrektur seiner Pressemitteilung vom 13. Juli 2026 (die ursprüngliche Mitteilung) hinsichtlich der Verlängerung seiner Vereinbarung mit Nordcore Media LLC. herausgeben. In der ursprünglichen Mitteilung wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass die Marketingdienstleistungen ab dem 13. Juni 2026 erbracht werden. Das Unternehmen möchte klarstellen, dass diese Dienstleistungen am 13. Juli 2026 aufgenommen wurden. Alle anderen Informationen in der ursprünglichen Mitteilung bleiben unverändert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter https://tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das in Nord-Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die kurz- und langfristigen Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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