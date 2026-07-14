IRW-News: West Point Gold Corp: West Point Gold erweitert Goldzone Northeast Tyro auf eine Tiefe von 350 m; Bohrungen ergeben 51,9 m mit 2,5 g/t Au, einschließlich 21,4 m mit 4,72 g/t Au

IRW-PRESS: West Point Gold Corp: West Point Gold erweitert Goldzone Northeast Tyro auf eine Tiefe von 350 m; Bohrungen ergeben 51,9 m mit 2,5 g/t Au, einschließlich 21,4 m mit 4,72 g/t Au

Vancouver, Kanada / 14. Juli 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQX: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern in der hochgradigen Zone Northeast (NE) Tyro seines Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona bekannt zu geben. Bohrloch GC26-169 war ein RC-Bohrloch, das 51,9 Meter (m) mit 2,5 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) ab 276 m durchteufte, einschließlich 21,4 m mit 4,72 g/t. Dieser Abschnitt hat eine geschätzte wahre Mächtigkeit (True Width, TW) von 38 m. Diese Bohrlöcher erweitern die Zone bei NE Tyro in Fallrichtung, wo sie zur Tiefe hin sowie nach Nordosten in Richtung des vielversprechenden Ziels Frisco Graben offen ist.

Das Unternehmen gibt die Analyseergebnisse für fünf Bohrlöcher (1.542 m), GC26-142, GC26-157, GC26-159, GC26-165 und GC26-169, bekannt. Die Ergebnisse von 14 Bohrlöchern, die 4.378 m des kürzlich abgeschlossenen, 21.079 m umfassenden Programms repräsentieren, sind noch ausstehend. Es ist davon auszugehen, dass alle Ergebnisse von Tyro Main und NE Tyro in die bevorstehende erste Ressourcenschätzung des Unternehmens einfließen werden, die im weiteren Verlauf des Jahres 2026 veröffentlicht werden soll.

Höhepunkte:

· Bohrloch GC26-169 (Linie 1100) durchteufte 51,9 m mit 2,5 g/t Au, einschließlich 21,4 m mit 4,72 g/t Au, beginnend ungefähr 300 m unterhalb der Oberfläche;

· Bohrloch GC26-157 (Linie 1050) durchteufte 32,0 m mit 3,4 g/t Au rund 60 m unterhalb von GC25-085 (29 m mit 5,24 g/t Au);

· Bohrloch GC26-159 (Linie 1200) durchteufte 36,5 m mit 2,79 g/t Au, einschließlich 9,1 m mit 6,46 g/t Au innerhalb des Erzgangs NE Tyro bei rund 350 m unterhalb der Oberfläche;

· die Ergebnisse aller drei Abschnitte (L1050, L1100 und L1200) weisen darauf hin, dass der Erzgang NE Tyro bis zu einer Tiefe von 350 m unterhalb der Oberfläche gut entwickelt ist;

· NE Tyro ist zur Tiefe hin sowie nach Nordosten in Richtung Frisco Graben offen.

Die Bohrungen auf NE Tyro zeigen weiterhin konstante Gehalte und Mächtigkeiten. Diese Reihe an Ergebnissen bestätigt außerdem durchgehende Mineralisierung in zahlreichen Abschnitten und ist ein gutes Zeichen für die ausstehende erste Ressourcenschätzung. Auf unserem Weg in Richtung Frisco Graben konnten wir die Goldzonen in Gebieten mit wenigen bis gar keinen Oberflächenaufschlüssen definieren. Die Bohrungen bestätigen weiterhin das Potenzial zur Tiefe hin in diesem Gebiet, da wir bei NE Tyro eine Goldmineralisierung über eine vertikale Mächtigkeit von 300 m nachgewiesen haben, was unsere Ansicht untermauert, dass NE Tyro zur Tiefe hin offen ist. Wir liegen weiterhin im Zeitplan, um die erste Ressourcenschätzung für Tyro im Laufe des Jahres fertigzustellen, sagte Derek Macpherson, President und CEO.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

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Hinweis: Alle angegebenen Mächtigkeiten entsprechen den Bohrlochlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind oben angegeben und in den Abbildungen 3 bis 5 dargestellt.

Abbildung 1. Draufsicht auf den Erzgang Main Tyro mit Geologie und Bohrungen in den Jahren 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026. Bitte beachten Sie die Lage der Bohrlöcher GC26-157 (L1050), GC26-142, GC26-165, GC26-169 (L1100) und GC26-159 (L1200).

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Abbildung 2. Längsschnitt der Zone Tyro NE mit skizziertem GT (g/t Au X geschätzter wahrer Mächtigkeit) mit Hervorhebung der Ergebnisse aus den Bohrlöchern GC26-142, GC26-157, GC26-159, GC26-165 und GC26-169.

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Linie 1050 (GC26-157)

Abschnitt L1050 (Abbildung 3) zeigt, dass das Erzgangsystem NE Tyro nicht an der Oberfläche zu Tage tritt und als blind angesehen wird. Die Bohrlöcher GC25-045 und GC25-046 bestätigten dies und identifizierten adern-bedingte Alterierung, jedoch ohne Quarzerzgänge und assoziierte Goldwerte. Die Freilegung der Goldzone an der Oberfläche in geringer Entfernung in Richtung Südwesten (L1025) lässt auf einen nordöstlich verlaufenden Einfall mit einer Neigung von rund 30 Grad schließen. Dieser Punkt (oberes Ende des Erzgangmodells) wird in Abbildung 3 gezeigt.

Bohrabschnitte in Richtung Südwesten, wo in Oberflächenaufschlüssen Goldmineralisierung dokumentiert wurde, d.h. Linien 875 bis 1025, ergeben starke Goldablagerung bis zu 300 m vertikal (in Fallrichtung), die zur Tiefe hin offen ist. Abschnitte in Richtung Nordosten der Linie 1050 zeigen das obere Ende der Goldzone, die unterhalb der Oberfläche beginnt; diese Zone der Goldablagerung erstreckt sich tiefer, wenn die Exploration in Richtung Nordosten voranschreitet.

Bohrloch GC26-157 durchteufte 32,0 m mit 3,4 g/t Au von 253 bis 285 m und enthielt 9,1 m mit 7,85 g/t Au, einschließlich einer mächtigen Zone mit Erzgang- und hydrothermaler Brekzie (> 50 % Erzgang). Die Höhe dieses Abschnitts beträgt rund 620 m über dem Meeresspiegel und rund 175 m unter dem oberen Ende des Erzgangsystems sowie 230 m unter der Oberfläche (Abbildung 3).

Abbildung 3. Geologischer Querschnitt entlang der Linie 1050, der das Adernsystem und die räumliche Beziehung zwischen GC26-157 und GC25-058 und GC25-085 zeigt.

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Linie 1100 (GC26-142, GC26-165 und GC26-169)

Abschnitt L1100, der in Abbildung 4 gezeigt wird, enthält die Bohrlöcher GC26-165, GC26-142 und GC26-169. Diese Bohrlöcher sollten die Erzgangzone sowohl oberhalb als auch unterhalb der Bohrlöcher GC25-088 und GC26-091 testen, wo Bohrungen 44,2 m mit 5,46 g/t Au bzw. 21,3 m mit 13,48 g/t Au ergaben. Bohrloch GC26-142 durchschnitt das Erzgangsystem rund 40 m unterhalb von Bohrloch GC25-088 und durchteufte 23,6 m mit 1,51 g/t Au. Das obere Bohrloch, GC26-165 (Kern), das niedergebracht wurde, um die obere Grenze des Erzgangsystems zu identifizieren, identifizierte mehrere Meter an Quarzäderchen und lokaler Brekzie mit anomalen, niedrigen Goldwerten. Die Alterierung des präkambrischen Granits in dieser Zone bestand aus moderater bis starker Illit-Pyrit-Alterierung, die Chlorit im propylitischen Salband verdrängt. Dieses Bohrloch, das in Abbildung 4 gezeigt wird, definiert die obere Grenze der Goldmineralisierung noch genauer.

Bohrloch GC26-169 durchkreuzte das Erzgangsystem rund 60 m unterhalb von Bohrloch GC26-142 und traf auf 51,9 m mit 2,5 g/t Au von 275,8 bis 327,7 m; dieser Abschnitt enthielt 21,4 m mit 4,72 g/t Au in vorwiegend Quarz-Stockwork und Brekzie. Im Verhältnis zu Bohrloch GC26-142 (Abbildung 4) scheint sich das mineralisierte Paket zur Tiefe hin zu erweitern und ist unterhalb der Höhe von 550 m über dem Meeresspiegel oder rund 150 m unter dem oberen Bereich des Erzgangpakets und rund 300 m unter der Oberfläche offen.

Abbildung 4. Geologischer Querschnitt entlang der Linie 1100, der das Adernsystem und die räumliche Beziehung zwischen GC26-142, GC26-165 und GC26-169 und GC25-088 und GC25-091 zeigt.

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Linie 1200 (GC26-159)

Bohrloch GC26-159 sollte die Ausdehnung in Fallrichtung der Goldmineralisierung, die in den Bohrlöchern GC26-140, GC26-145, GC26-147 und GC26-151 durchteuft wurde (siehe Pressemitteilung), testen. Abschnitt L1200 (Abbildung 5) zeigt eine Interpretation, nach der das obere Ende des Erzgangmodells in einer Höhe von rund 725 m über dem Meeresspiegel und rund 125 m unter der Oberfläche liegt, was mit den Abschnitten in Richtung Südwesten übereinstimmt (Abbildungen 3 und 4). Das oberste Bohrloch in diesem Abschnitt, GC26-140, durchteufte 18,3 m mit 6,05 g/t Au (TW = 15 m), während GC26-145, rund 60 m in Fallrichtung, 28,9 m mit 1,22 g/t Au (TW ~ 16 m) durchteufte. Bohrloch GC26-159, das rund 100 m tiefer liegt, durchschnitt 36,5 m (TW ~ 17 m) mit 2,79 g/t Au mit 9,14 m mit 6,46 g/t Au. Der Erzgang scheint hier steiler zu sein als es in den Abschnitten in Richtung Südwesten beobachtet wurde. Dieser Abschnitt liegt rund 150 m unter dem oberen Ende der Erzganghülle und deutlich oberhalb der Erzgangtiefen, die im Süden beobachtet wurden; das Erzgangsystem ist offen.

Abbildung 5. Geologischer Querschnitt entlang der Linie 1200, der das Adernsystem und die räumliche Beziehung zwischen GC26-159 und GC26-147 und GC26-151 zeigt.

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Tabelle 2: Standorte und Beschreibungen der Bohrlöcher

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Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war zudem für die Überwachung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Teilung, der Kennzeichnung, der Verpackung und des Transports vom Projektstandort zu American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/RC) haben einen Durchmesser von etwa 10 cm (ca. 4 Zoll), und die Proben wiegen etwa 5 bis 10 kg. Die Kerngröße beträgt HQ (2,5 Zoll/63,5 mm); der Kern wird in der Probeneinrichtung des Unternehmens in Bullhead City protokolliert, fotografiert und geteilt, wobei auch Leer- und Standardproben in die Probencharge gegeben werden. Alle Proben werden in der Einrichtung für den Versand verpackt und an AAL in Reno transportiert. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und geteilt, und es wurden Pulp-Proben für die Analyse vorbereitet. Gold wurde mittels Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber sowie 15 weitere Elemente wurden mittels Aqua Regia ICP-AES (IM-2A16) bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt, zusammen mit Duplikaten, Standards und Leerproben, die von American Assay bereitgestellt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an das Analyselabor wurden standardmäßige Verfahren zur Nachverfolgbarkeit der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, der Zeitpunkt der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erteilung von Regierungsgenehmigungen und Finanzierungen, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt der ersten Mineralressourcenschätzung und der Überzeugung, dass Tyro NE nach der Schätzung in die Tiefe offen sein wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. 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