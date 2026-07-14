IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro geht eine strategische Partnerschaft mit der Well Done Foundation ein, um seine Präsenz im Bereich Bohrlochverschließung in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro geht eine strategische Partnerschaft mit der Well Done Foundation ein, um seine Präsenz im Bereich Bohrlochverschließung in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen

- Zefiro erhielt einen ersten Auftrag für das Versiegeln von zehn Bohrlöchern in Oklahoma für die Well Done Foundation, eine 2019 gegründete, renommierte gemeinnützige Organisation, die durch die Sanierung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher Emissionen von über fünf Millionen Tonnen CO-Äquivalent vermeiden konnte.

- Als etablierter Auftragnehmer der Well Done Foundation wird Zefiro im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft bevorzugt als Dienstleister für Versiegelung und Stilllegung bei Projekten der WDF in den 13 US-Bundesstaaten beauftragt, in denen Zefiro über operative Kapazitäten verfügt.

- Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung werden Zefiro und die Well Done Foundation gemeinsam einen Betriebshof in Okmulgee, Oklahoma, nutzen, was die Präsenz von Zefiro in einem der wichtigsten Zentren der US-amerikanischen Öl- und Gasförderung weiter festigt.

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 14. JULI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich, eine Kooperationsvereinbarung mit der Well Done Foundation (WDF) bekannt zu geben, nach welcher Zefiro im Rahmen von Projekten unter der Leitung der WDF, die in 18 US-Bundesstaaten präsent ist, Versiegelungsarbeiten an verwaisten Öl- und Gasbohrlöchern durchführen wird.

Um die Arbeit im Rahmen der Kooperationsvereinbarung aufzunehmen, haben Zefiro und WDF einen ersten Auftrag für die Sanierung von zehn Bohrlöchern im Deep Fork National Wildlife Refuge (ca. 35 Meilen von Tulsa entfernt) abgeschlossen, wobei Zefiro im Jahr 2027 im Rahmen des Vertrags von WDF mit dem U.S. Fish and Wildlife Service voraussichtlich mit der Versiegelung von weiteren 20 Bohrlöchern beauftragt wird.

Infolge dieser Kooperationsvereinbarung wird Zefiro eine dauerhafte operative Präsenz im Bundesstaat Oklahoma haben. Aufgrund dieser Präsenz geht die Geschäftsleitung von Zefiro davon aus, dass das Unternehmen gut aufgestellt sein wird, um Angebote für weitere Projekte in Oklahoma abzugeben, einem wichtigen Öl-/Gasstaat, da es der sechstgrößte Produzent sowohl von vermarktetem Erdgas als auch von Rohöl in den Vereinigten Staaten ist.

Zefiro und WDF haben bereits an Projekten zur Sanierung von Bohrlöchern zusammengearbeitet, unter anderem in einem bemerkenswerten Projekt namens Bear Run 001. Das im Erie County, Pennsylvania, gelegene Erdgasbohrloch Bear Run 001 war ein nicht dokumentiertes verwaistes Bohrloch in einem Wohnwagenpark, nur 15 Fuß von einem Wohnhaus entfernt. Die Tochtergesellschaft von Zefiro, Plants & Goodwin, Inc. (P&G), hat dieses Bohrloch am 2. Februar 2023 erfolgreich verschlossen, was dazu führte, dass Emissionen von 23.746 Tonnen CO-Äquivalent reduziert wurden (dies entspricht den jährlichen Emissionen von ca. 5.162 Autos).

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Okmulgee, Oklahoma: Das Bohrloch The Pine 2A im Deep Fork National Wildlife Refuge ist oben abgebildet. Dieses Bohrloch ist eines von 35 Bohrlöchern im Refuge, die von der Well Done Foundation bereits verschlossen wurden.

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Im August 2023 wurde das Bohrloch Bear Run 001, das von P&G, der Tochtergesellschaft von Zefiro, verschlossen wurde, vom Smithsonian Channel in seiner Sendereihe How Did They Fix That? (Staffel 2, Folge 5 - Abandoned Oil Wells) vorgestellt.

Wichtige Informationen und Fotografien zu Bear Run 001 sind auf der Website der Well Done Foundation im Projektprofil abrufbar: Projektprofil Bear Run 001.

Die Well Done Foundation wurde 2019 vom ehemaligen Ölmanager Curtis Shuck gegründet, und die Organisation hat über 120 Bohrlöcher in den Vereinigten Staaten verschlossen und damit Emissionen von mehr als fünf Millionen Tonnen CO-Äquivalent eingespart. Im Jahr 2022 wurden die Well Done Foundation und Herr Shuck von Business Insider in einem 13-minütigen Beitrag vorgestellt, der auf YouTube mehr als 1,5 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte: https://www.youtube.com/watch?v=8EjkgPzVWjE

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, erklärte dazu wie folgt: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Well Done Foundation, einer geschätzten und hochangesehenen führenden Organisation bei den jüngsten Bemühungen zur Sanierung verwaister Bohrlöcher in den USA. Unser Leitungsteam erwartet, dass uns diese Kooperationsvereinbarung mit WDF viele strategische Vorteile verschafft - von einem stetigen Auftragsbestand auf neuen Märkten über den Aufbau einer kontinuierlichen Präsenz in Oklahoma bis hin zur Ausführung von Arbeiten für eine weitere US-Bundesbehörde. Die anfängliche Zuweisung von zehn Bohrlöchern im Deep Fork National Wildlife Refuge wird im Laufe des restlichen Jahres 2026 erfolgen, und wir gehen davon aus, dass uns die zweite Tranche von Bohrlöchern in diesem Projekt bis weit ins Jahr 2027 hinein beschäftigen wird, auch in den Wintermonaten. Es ist eine Ehre, mit Curtis Shuck und der Well Done Foundation zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unsere Kräfte zu bündeln, während die landesweite Sanierung verwaister Bohrlöcher weiter an Dynamik gewinnt.

Curtis Shuck, Chairman der Well Done Foundation, merkte wie folgt an: Diese Partnerschaft mit Zefiro wird großen Einfluss haben, zumal wir bei der WDF bestrebt sind, die Bemühungen zur Versiegelung verwaister Bohrlöcher im ganzen Land zu beschleunigen. Zefiro verfügt nicht nur über erstklassige Expertise bei der Versiegelung und Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher, sondern gehört auch zu den drei größten Unternehmen in den USA, die sich auf Tätigkeiten in diesem Bereich spezialisiert haben. Im Jahr 2025 wurde die Well Done Foundation vom U.S. Fish and Wildlife Service beauftragt, mehr als 110 Öl- und Gasbohrlöcher in zwei Wildtier-Naturschutzgebieten zu versiegeln - und wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch Zefiro bei unserer laufenden Arbeit in Oklahoma und bei vielen weiteren bevorstehenden Projekten. Dies ist der Beginn einer sehr spannenden Partnerschaft, und im Namen des WDF-Teams freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Zefiro fortzusetzen.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Stilllegungsverpflichtungen (Asset Retirement Obligations) von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert CO-Kompensationen. Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen.

Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiroglobal.com

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In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde Zefiro Methane Corp. sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff Zefiro zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die zukünftigen Ergebnisse der strategischen Partnerschafts-/Kollaborationsvereinbarung, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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