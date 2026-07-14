KI-Suche fällt unter deutsches Medienrecht - Google im Fokus

Berlin, 14. Jul (Reuters) - ⁠Die Nachrichtensuche mit Künstlicher Intelligenz und KI-Chatbots fällt nach Auffassung der Medienaufsicht ZAK unter das deutsche Medienrecht. Dies gelte für KI-generierte Nachrichtenüberblicke von Google und dem KI-Chatbot Perplexity, erklärte die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der 14 deutschen Landesmedienanstalten am Dienstag. Sie erteilte damit erstmals Bescheide gegen die ‌beiden Anbieter. "KI-Suchmaschinen und -Chatbots sind Inhalteanbieter – und wir wenden deutsches Medienrecht ab sofort konsequent auf sie an", sagte der ZAK-Vorsitzende Thorsten Schmiege. "Unser aktuelles Rechtsgutachten stellt klar: KI-Antworten sind eigene Inhalte der ⁠Anbieter." Das sogenannte ⁠Haftungsprivileg der EU-Verordnung DSA, wonach Plattformanbieter nicht grundsätzlich für rechtswidrige Inhalte ihrer Nutzer haften, greife hier nicht.

"Wer über die Auswahl und Platzierung von Links die Auffindbarkeit von Inhalten steuert, muss dies transparent machen – sonst verschwindet die Vielfalt journalistisch-redaktioneller Medien", betonte Schmiege, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) ist. "Genau diese Vielfalt zu sichern, ist unser gesetzlicher Auftrag." Deshalb handele die ‌ZAK und habe nach zwei von den Medienanstalten Hamburg-Schleswig-Holstein (MA ‌HSH) und Berlin-Brandenburg (mabb) seit Anfang 2026 geführten Verfahren gegenüber Googles AI Overviews - als Suchmaschine mit KI-generierten Übersichten - und Perplexity - einem KI-Chatbot mit KI-Nachrichtenseite - Bescheide erlassen.

Google kündigte umgehend Berufung an. Die ZAK-Entscheidung verkenne, "wie sich die ⁠Vorlieben der Menschen bei der Suche nach Informationen und das Ökosystem für Informationen wandeln", sagte ein ‌Konzern-Sprecher. "Unsere KI-Übersichten verbessern das Sucherlebnis in Deutschland - sie ⁠unterstützen Nutzerinnen und Nutzer dabei, neue Inhalte zu entdecken und weiterführende Fragen zu stellen."

Perplexity äußerte sich nicht konkret zur ZAK-Entscheidung, erklärte aber, man stehe im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union.

MEDIENAUFSICHT ZAK BEMÄNGELT DISKRIMINIERUNG

Beim Nutzen von Googles AI Overviews würden ‌die KI-Antworten als wesentlicher Teil der Ergebnisse dargestellt ⁠und erschienen gut sichtbar und prominent platziert, ⁠erklärte die ZAK. "Die klassische Link-Übersicht wird dadurch gegenüber den als eigenen Inhalten zu bewertenden KI-Antworten schlechter auffindbar dargestellt und damit in unzulässiger Weise diskriminiert."

Wenn ein KI-Chatbot Drittinhalte als "Quellen", "weiterführende Hinweise" oder in ganzen Linklisten an die KI-generierten Antworten anfüge, dann bestimme er ebenfalls über die Auffindbarkeit von Drittinhalten, argumentierten die Medienaufseher. Diese Funktionalitäten erfüllten die Kriterien eines sogenannten Medienintermediärs, der journalistisch-redaktionelle Inhalte Dritter auswählt, ordnet oder zugänglich macht. "Sie müssen sich somit an vielfaltssichernden Pflichten messen lassen."

Die ZAK ist zuständig für die Zulassung und Kontrolle von bundesweiten privaten Rundfunkveranstaltern und Onlinemedien. ⁠Ihre Entscheidungen basieren auf dem Medienstaatsvertrag.

(Bericht von Klaus Lauer und Friederike Heine, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)