Lam Research: Der Rücksetzer bietet eine neue Chance

Was bewegt die Aktie?

Lam Research steht nach einem Rückgang von mehr als 100 Dollar an einem wichtigen Niveau. Die Aktie ist teuer, aber die Ausgangslage vor den Zahlen bleibt spannend.

Morgan Stanley sieht deutliches Überraschungspotenzial. Lam Research übertraf in den vergangenen fünf Quartalen die Analystenerwartungen im Schnitt um neun Prozent. Gleichzeitig steigt die Erwartung für den Markt für Wafer-Fertigungsanlagen. Die Prognose für 2026 soll von 140 auf 145 Milliarden Dollar angehoben werden.

Das passt zur breiteren KI-Infrastruktur-Story. Neben GPUs, Speicher und Energie rücken Wafer und die dazugehörigen Produktionsanlagen stärker in den Fokus. Wenn der Bedarf an Speicherchips in den kommenden Jahren weiter wächst, profitieren auch Ausrüster wie Lam Research.

Charttechnik

Die Aktie liegt um 330 Dollar an einem wichtigen Unterstützungsniveau. Der Rücksetzer macht den Einstieg rund 100 Dollar günstiger als vor einigen Wochen. Ein sofortiger Trendwechsel ist damit noch nicht gesichert, aber das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert sich.

Martins Einschätzung

Lam Research bleibt kein günstiger Wert. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 43, das PEG-Ratio bei zwei. Die Aktie war aber über längere Zeit teuer und fiel seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr auf frühere Bewertungsdurchschnitte zurück. Wer im Bereich Wafer-Produktionsanlagen investiert sein will, kann den Rücksetzer als Chance betrachten.