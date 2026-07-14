Mercedes-Benz Aktie: China-Krise, Gewinnrückgang – jetzt trotzdem kaufen?









Mercedes-Benz steht für Luxus, Tradition und technische Spitzenleistung – doch an der Börse gerät der Stern zunehmend unter Druck. Schwächere Verkäufe in China, sinkende Gewinne und der harte Wettbewerb durch neue Elektroautohersteller belasten das Geschäft. Gleichzeitig investiert der Konzern Milliarden in Elektromobilität, eigene Software, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Mit MB.OS, neuen Elektroplattformen und einer umfassenden Modelloffensive will Mercedes-Benz technologisch wieder stärker angreifen. Besonders die margenstarken Bereiche Mercedes-AMG, Maybach, G-Klasse und S-Klasse sollen dabei helfen, die Profitabilität zu stabilisieren.





Parallel verschärft Mercedes-Benz sein Sparprogramm und verlagert einen größeren Teil der Produktion an kostengünstigere Standorte. Das ausgebaute Werk im ungarischen Kecskemét soll dabei eine wichtige Rolle spielen und die Effizienz des Konzerns verbessern. Doch reichen neue Modelle, niedrigere Kosten und die starke Luxusmarke aus, um den Gewinnrückgang zu stoppen? Und kann Mercedes-Benz trotz China-Krise, Preisdruck und hoher Investitionen seine attraktive Dividende sichern? Wir analysieren die Mercedes-Benz-Aktie fundamental, prüfen ihre aktuelle Bewertung und werfen anschließend einen detaillierten Blick auf den Chart: echte Turnaround-Chance oder gefährliche Value-Falle?









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