Speicherchip-Aktie

Microns Drei-Milliarden-Wette stärkt den KI-Zyklus

onvista · Uhr

Micron investiert drei Milliarden Dollar in Global Wafers und unterstützt damit den Bau einer Wafer-Fabrik in Texas. Das Signal passt zur Erwartung, dass Wafer zum nächsten Engpass im KI-Infrastruktur-Ausbau werden.

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Was bewegt die Aktie?

Micron stärkt seine Versorgungssicherheit. Die Investition in Global Wafers soll den Bau einer Wafer-Fabrik in Texas unterstützen. Damit rückt ein weiterer Engpass in den Fokus. Nach GPUs, Speicher und Energie können auch Wafer den KI-Infrastruktur-Ausbau begrenzen.

Wedbush wertet die Investition als Hinweis, dass Micron mit einem knappen Wafer-Angebot rechnet. Der Bedarf dürfte weiter steigen. Auch die Erwartungen der Unternehmen deuten darauf hin, dass die Investitionen in Speicherchips in den Jahren 2028, 2029 und 2030 weiter zunehmen.

Die jüngsten Korrekturen im Speicherbereich ändern daran wenig. Bei Micron und SK Hynix liefern die Rückgänge bislang keinen Beleg für ein Ende des Zyklus. Der Markt sucht zwar nach fundamentalen Gründen für die Schwäche, doch die langfristigen Ausgabenpläne der großen KI-Infrastruktur-Kunden sprechen weiter für Nachfrage.

Martins Einschätzung

Micron bleibt attraktiv. Die Investitionswelle der Hyperscaler läuft weiter. Morgan Stanley erhöht die Erwartungen für KI-Infrastruktur-Capex, auch weil SpaceX stärker in den Zyklus einbezogen wird. Für SpaceX werden 2027 rund 70 Milliarden Dollar und 2028 rund 110 Milliarden Dollar Capex erwartet.

Solange diese Investitionen fließen, bleibt der Speicherzyklus intakt. Micron und SK Hynix können deshalb trotz der Korrekturen weiter interessant bleiben.

Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern · 10:53 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
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