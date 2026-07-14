München ordnet Wassersparmaßnahmen an - Konsequenz aus Trockenheit

München, 14. ⁠Jul (Reuters) - Angesichts monatelanger Trockenheit und wochenlanger Hitze verbietet München die Wassernutzung für bestimmte Zwecke. Die Nutzung von Trinkwasser, Grundwasser und Wasser aus Oberflächengewässern sei nur noch eingeschränkt erlaubt, teilte die bayerische Landeshauptstadt am ‌Dienstag mit. Dies gelte vorläufig bis zum 1. August. Bei Missachtung der Verbote könnten Geldbußen von bis zu 50.000 Euro verhängt ⁠werden. Nach ⁠Angaben der Stadtwerke gelten in deren Leitungsnetz auch Einschränkungen für die Bewohner der mitversorgten Umlandgemeinden.

Statt des normalen Durchschnittsverbrauchs von 300 Millionen Litern pro Tag sei der Verbrauch zuletzt auf mehr als 360 Millionen Liter gestiegen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Wasserknappheit ‌werde auch durch die in den kommenden ‌Tagen erwarteten Regenfälle nicht gelindert. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) erklärte, nach einem außergewöhnlich trockenen Winter und Frühling seien die Ressourcen äußerst strapaziert. Deswegen habe ⁠er in Abstimmung mit dem städtischen Referat für Klima- und Umweltschutz ‌und den Stadtwerken München (SWM) die Sparmaßnahmen ⁠verfügt. SWM-Chef Florian Bieberbach rief ebenfalls zum Wassersparen auf: "Vermeiden Sie unnötigen Wasserverbrauch gänzlich und reduzieren Sie Ihre Wassernutzung insgesamt."

Verboten sind nach Angaben der Stadt das Bewässern privater Rasen- und ‌Hofflächen, das Befüllen privater Schwimmbecken ⁠und Springbrunnen sowie die Autowäsche ⁠außerhalb gewerblicher Waschanlagen. Hobbygärtner dürfen Pflanzen und Beete tagsüber nur noch mit wassersparender Tröpfchenbewässerung versorgen. Aus Seen und Teichen, aus den zahlreichen Münchner Bächen und Kanälen und aus der Isar darf bis auf wenige Ausnahmen kein Wasser mehr entnommen werden. Erlaubt bleiben das Schöpfen mit Handgefäßen, die Entnahme von Brauchwasser, das anschließend wieder zurückgeleitet wird, und die landwirtschaftliche Wasserentnahme.

(Bericht von Jörn ⁠Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)