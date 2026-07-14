KI-Chip-Aktie

Nvidia: Die Bewertung passt nicht zum Wachstum

onvista · Uhr

Nvidia bleibt volatil, doch die neuen Umsatzschätzungen sprechen für anhaltendes Wachstum. Die Bank of America hebt ihre Erwartungen bis 2030 deutlich an.

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Was bewegt die Aktie?

Nvidia schwankt stark. Nach einem Anstieg von rund vier Prozent folgte am nächsten Tag ein Rückgang von etwa 3,5 Prozent. Der Kurs sieht damit kurzfristig angeschlagen aus, doch die fundamentale Lage bleibt stark.

Die Bank of America hat ihre Umsatzschätzungen für Nvidia deutlich angehoben. Für 2026 steigen die Erwartungen um 25 Prozent, für 2027 um 23 Prozent, für 2028 um 21 Prozent, für 2029 um 24 Prozent und für 2030 um 30 Prozent. Solche Anpassungen über mehrere Jahre sprechen gegen eine schnelle Abschwächung des KI-Zyklus.

Gleichzeitig wirkt die Bewertung überraschend moderat. Auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei rund 31. Im Forward-Bereich liegt es bei etwa 21. Der Nasdaq 100 kommt im Vergleich auf rund 24. Nvidia ist damit niedriger bewertet als der Index, obwohl das Unternehmen weiter stark wächst. Das PEG-Ratio liegt bei 0,5.

Charttechnik

Der Chart bleibt kurzfristig belastet. Die Aktie fiel unter das jüngste Tief und befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung. Interessant wird das Bild oberhalb von 212 Dollar. Dann wäre die Bodenbildung aus technischer Sicht abgeschlossen. Danach liegt ein mögliches Ziel bei 236 Dollar.

Martins Einschätzung

Nvidia bleibt trotz des schwachen Charts ein Kaufkandidat. Die Aktie ist günstiger bewertet als der Nasdaq 100 und bekommt gleichzeitig deutlich höhere Umsatzschätzungen. Der durchschnittliche Analystenkonsens liegt bei 300 Dollar.

Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahrgestern · 10:53 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
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