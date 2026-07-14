(dpa-AFX) - Der noch zu Wochenbeginn robuste Dax ist am Dienstag unter Druck geraten. Dass der Preis für die wichtige Rohölsorte Brent auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen ist, belastete die Stimmung. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex in der Spitze um 0,75 Prozent auf 24.905 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor bis zu 0,9 Prozent auf 31.695 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um knapp 0,5 Prozent bergab.

Verantwortlich für die Ölpreis-Entwicklung ist die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische Häfen ansteuernde Schiffe. Zudem erklärte Trump, dass die USA fortan für die sichere Durchfahrt der Meerenge von Hormus aus "Fairnessgründen" Einnahmen in Höhe von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchten.

Die Finanzmärkte seien zuletzt von der Einschätzung "fragiler Arbeitsbeziehungen" zwischen den USA und dem Iran zu einer "heiklen Konfrontation mit wenig Aussichten auf einen Kompromiss" umgeschwenkt, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Der Ölpreis beinhalte folglich eine geopolitische Risikoprämie.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank befürchtet, dass ein Rutsch des Dax unter die umkämpfte 25.000-Punkte-Marke die Korrektur noch beschleunigen könnte. Bisher sieht er allerdings eine eher geordnete Entwicklung, da die Anleger "die Wechselhaftigkeit des Irankonflikts kennen und auch eine plötzliche Wiederaufnahme der Gespräche nicht für ausgeschlossen halten". Angesichts der jüngsten Signale der US-Notenbank, dass eine Zinsanhebung notwendig sein könnte, um die latenten Inflationsrisiken einzudämmen, dürften die US-Verbraucherpreise am Nachmittag viel Aufmerksamkeit finden.

Kursdesaster bei Evotec

Ein Kursdesaster spielt sich am Dienstag bei den Aktien von SDax-Wert Evotec an. Eine harsche Gewinnwarnung des Forschungsunternehmens für die Pharma- und Biotech-Branche ließ den Kurs im frühen Handel im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag in der Spitze um mehr als ein Drittel auf 3,18 Euro einbrechen. Es ist der tiefste Kurs seit Juni 2016.

Der Wirkstoff-Entwickler senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich, wie er am späten Montagabend mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft.

Salzgitter an MDax-Spitze

Im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax, verzeichnet am Dienstag die Aktie von Salzgitter den größten Gewinn mit bis zu sieben Prozent. Hintergrund ist ein positives Analystenvotum

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch.

Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens.

(mit Material von dpa-AFX)

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