Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG

14.07.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG

     Unternehmen:               Advanced Blockchain AG
     ISIN:                      DE000A0M93V6

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Bilanzielle Bereinigung abgeschlossen. ABAG 2.0 vor dem operativen Beweis.

Die Advanced Blockchain AG (ABAG) hat im Geschäftsjahr 2025 ihren
tiefgreifenden bilanziellen Reset weiter fortgeführt. Während die
Umsatzerlöse der Muttergesellschaft auf 0,31 Mio. EUR nach 0,23 Mio. EUR im
Vorjahr anstiegen, blieb die operative Kostenbasis weiterhin hoch. Das
EBITDA verschlechterte sich auf -1,67 Mio. EUR nach -1,29 Mio. EUR im Vorjahr,
das EBIT sank infolge hoher Wertberichtigungen auf -3,36 Mio. EUR nach -1,46
Mio. EUR im Vorjahr. Unter dem Strich erhöhte sich der Jahresfehlbetrag auf
-3,48 Mio. EUR nach -1,78 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024. Die
Ergebnisentwicklung war damit erneut stark von rechtlich gebotenen
Aufarbeitungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie notwendigen umfangreichen
bilanziellen Bereinigungen geprägt.

Der wesentliche Einschnitt erfolgte auf Ebene der Tochtergesellschaft
Incredulous Labs Ltd., in der ein Großteil des Beteiligungs- und
Tokenportfolios gebündelt ist. Incredulous Labs erzielte 2025 Umsatzerlöse
von 0,05 Mio. USD nach 0,23 Mio. USD im Vorjahr und wies einen
Jahresfehlbetrag von -16,98 Mio. USD aus, nachdem im Vorjahr noch ein
angepasstes positives Nettoergebnis von 0,95 Mio. USD erzielt worden war.
Ausschlaggebend waren umfangreiche Wertminderungen auf immaterielle
Vermögenswerte und Token-Rechte, Fair-Value-Verluste auf nicht
börsennotierte Projektinvestitionen sowie Abschreibungen und
Wertberichtigungen auf Forderungen. Die Bilanzsumme von Incredulous Labs
sank dadurch deutlich auf 5,39 Mio. USD nach 21,64 Mio. USD im Vorjahr; das
Eigenkapital drehte auf -7,48 Mio. USD nach +9,50 Mio. USD. Diese
Entwicklung belastet kurzfristig die Substanzkennzahlen erheblich, schafft
jedoch zugleich einen deutlich konservativeren Ausgangspunkt für die weitere
Bewertung.

Positiv ist hervorzuheben, dass die Aufarbeitung historischer Sachverhalte
sowie die Verbesserung der Governance- und Kontrollstrukturen im
Geschäftsjahr 2025 deutlich vorangekommen sind. Der Wirtschaftsprüfer in
Zypern hat die Weiterentwicklung der Kontrollsysteme dabei nicht lediglich
als punktuelle Verbesserung, sondern als umfassende Transformation bewertet.
Durch die im Jahr 2025 und darüber hinaus umfangreich fortgeführten
Maßnahmen zur Vermögenssicherung, die systematische Aufarbeitung
historischer Transaktionen sowie die umfassende Optimierung der internen
Kontroll- und Abstimmungsprozesse konnten die aus den Abschlüssen 2023 und
2024 der Incredulous Labs resultierenden wesentlichen Unsicherheiten
vollständig eliminiert werden. Infolgedessen wurde für Incredulous Labs im
Geschäftsjahr 2025 kein Versagungsvermerk mehr erteilt, sondern lediglich
ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk. Die verbleibende Einschränkung
betrifft im Wesentlichen einen konzerninternen Saldo gegenüber der Brain
Networks Ltd. Aus unserer Sicht dokumentiert dies einen wichtigen
qualitativen Fortschritt gegenüber den Vorjahren und stärkt die Transparenz
sowie die Kapitalmarktfähigkeit der Gruppe. Gleichzeitig bleibt die
Finanzlage angespannt. Die Advanced Blockchain AG verfügte zum 31.12.2025
über liquide Mittel von lediglich 0,11 Mio. EUR, während Incredulous Labs
Bankguthaben von nur rund 3.700 USD auswies. Nach dem Bilanzstichtag wurde
die Liquiditätsbasis durch ein Gesellschafterdarlehen in sechsstelliger Höhe
gestärkt. Weitere Finanzierungsmaßnahmen sowie eine erfolgreiche
Monetarisierung von Portfoliowerten bleiben jedoch zentrale Voraussetzungen
für die Umsetzung der neuen Strategie und die nachhaltige Stabilisierung der
Gruppe.

Strategisch steht die Gesellschaft nun vor dem Übergang von der bilanziellen
Bereinigung zur operativen Wertschaffung. Unter dem Leitbild "ABAG 2.0" soll
das bisherige Beteiligungsmodell um die Bereiche Investments, Treasury,
Innovation, Consulting und Analytics erweitert werden. Zusätzliche
Ertragspotenziale sollen insbesondere durch ABX Analytics,
Tokenisierungsprojekte, die Nutzung der Handelslizenz in Dubai/VAE sowie
selektive Aktivitäten in AI- und Robotics-nahen Bereichen erschlossen
werden. Kurzfristig erwarten wir daraus noch keine wesentlichen
Ergebnisbeiträge, sehen jedoch eine relevante strategische Optionalität.
Parallel dürfte sich die Portfoliostrategie stärker auf wenige
Kernpositionen mit höherem Wertsteigerungspotenzial konzentrieren, darunter
insbesondere PEAQ, Panoptic, zCloak/Starks Network und weitere ausgewählte
DeFi-, Infrastruktur- und DePIN-Positionen.

Für die Bewertung halten wir weiterhin einen Adjusted-NAV-Ansatz für
sachgerecht. Klassische Multiplikatoren sind aufgrund der fehlenden
normalisierten Ergebnisbasis derzeit nur eingeschränkt aussagekräftig. Auf
Basis der bilanzierten Fair Values, der verbliebenen Token- und
Projektrechte, eines risikoadjustierten Wertansatzes für PEAQ sowie eines
begrenzten Optionswerts für ABAG 2.0 ermitteln wir einen risikoadjustierten
Bruttovermögenswert von 14,70 Mio. EUR. Nach Abzug externer Verpflichtungen,
Finanzierungsabschläge und kapitalisierter Holdingkosten ergibt sich ein
Adjusted NAV von 8,12 Mio. EUR. Bei 4,06 Mio. ausstehenden Aktien entspricht
dies einem fairen Wert von 2,00 EUR je Aktie.

Die Aktie bleibt ein spekulatives Investment mit erhöhter Abhängigkeit von
Tokenmärkten, Portfoliomonetarisierungen, Finanzierungsmöglichkeiten und der
erfolgreichen Umsetzung der neuen operativen Strategie. Gleichzeitig sehen
wir nach dem bilanziellen Reset, den verbesserten Kontrollstrukturen und der
stärkeren Fokussierung auf ausgewählte Werttreiber eine verbesserte
Ausgangsbasis für eine potenzielle Neubewertung. Auf Basis unseres
optimistischen Adjusted-NAV-Modells vergeben wir daher das Rating KAUFEN mit
einem Kursziel von 2,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ff01c58a7b876d89d4db66211ed24a2e

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 14.07.2026 (09:20 Uhr)
Erste Weitergabe: 14.07.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=208d610d-7f55-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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