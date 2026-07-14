Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG 14.07.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Bilanzielle Bereinigung abgeschlossen. ABAG 2.0 vor dem operativen Beweis. Die Advanced Blockchain AG (ABAG) hat im Geschäftsjahr 2025 ihren tiefgreifenden bilanziellen Reset weiter fortgeführt. Während die Umsatzerlöse der Muttergesellschaft auf 0,31 Mio. EUR nach 0,23 Mio. EUR im Vorjahr anstiegen, blieb die operative Kostenbasis weiterhin hoch. Das EBITDA verschlechterte sich auf -1,67 Mio. EUR nach -1,29 Mio. EUR im Vorjahr, das EBIT sank infolge hoher Wertberichtigungen auf -3,36 Mio. EUR nach -1,46 Mio. EUR im Vorjahr. Unter dem Strich erhöhte sich der Jahresfehlbetrag auf -3,48 Mio. EUR nach -1,78 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024. Die Ergebnisentwicklung war damit erneut stark von rechtlich gebotenen Aufarbeitungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie notwendigen umfangreichen bilanziellen Bereinigungen geprägt. Der wesentliche Einschnitt erfolgte auf Ebene der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd., in der ein Großteil des Beteiligungs- und Tokenportfolios gebündelt ist. Incredulous Labs erzielte 2025 Umsatzerlöse von 0,05 Mio. USD nach 0,23 Mio. USD im Vorjahr und wies einen Jahresfehlbetrag von -16,98 Mio. USD aus, nachdem im Vorjahr noch ein angepasstes positives Nettoergebnis von 0,95 Mio. USD erzielt worden war. Ausschlaggebend waren umfangreiche Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Token-Rechte, Fair-Value-Verluste auf nicht börsennotierte Projektinvestitionen sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen. Die Bilanzsumme von Incredulous Labs sank dadurch deutlich auf 5,39 Mio. USD nach 21,64 Mio. USD im Vorjahr; das Eigenkapital drehte auf -7,48 Mio. USD nach +9,50 Mio. USD. Diese Entwicklung belastet kurzfristig die Substanzkennzahlen erheblich, schafft jedoch zugleich einen deutlich konservativeren Ausgangspunkt für die weitere Bewertung. Positiv ist hervorzuheben, dass die Aufarbeitung historischer Sachverhalte sowie die Verbesserung der Governance- und Kontrollstrukturen im Geschäftsjahr 2025 deutlich vorangekommen sind. Der Wirtschaftsprüfer in Zypern hat die Weiterentwicklung der Kontrollsysteme dabei nicht lediglich als punktuelle Verbesserung, sondern als umfassende Transformation bewertet. Durch die im Jahr 2025 und darüber hinaus umfangreich fortgeführten Maßnahmen zur Vermögenssicherung, die systematische Aufarbeitung historischer Transaktionen sowie die umfassende Optimierung der internen Kontroll- und Abstimmungsprozesse konnten die aus den Abschlüssen 2023 und 2024 der Incredulous Labs resultierenden wesentlichen Unsicherheiten vollständig eliminiert werden. Infolgedessen wurde für Incredulous Labs im Geschäftsjahr 2025 kein Versagungsvermerk mehr erteilt, sondern lediglich ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk. Die verbleibende Einschränkung betrifft im Wesentlichen einen konzerninternen Saldo gegenüber der Brain Networks Ltd. Aus unserer Sicht dokumentiert dies einen wichtigen qualitativen Fortschritt gegenüber den Vorjahren und stärkt die Transparenz sowie die Kapitalmarktfähigkeit der Gruppe. Gleichzeitig bleibt die Finanzlage angespannt. Die Advanced Blockchain AG verfügte zum 31.12.2025 über liquide Mittel von lediglich 0,11 Mio. EUR, während Incredulous Labs Bankguthaben von nur rund 3.700 USD auswies. Nach dem Bilanzstichtag wurde die Liquiditätsbasis durch ein Gesellschafterdarlehen in sechsstelliger Höhe gestärkt. Weitere Finanzierungsmaßnahmen sowie eine erfolgreiche Monetarisierung von Portfoliowerten bleiben jedoch zentrale Voraussetzungen für die Umsetzung der neuen Strategie und die nachhaltige Stabilisierung der Gruppe. Strategisch steht die Gesellschaft nun vor dem Übergang von der bilanziellen Bereinigung zur operativen Wertschaffung. Unter dem Leitbild "ABAG 2.0" soll das bisherige Beteiligungsmodell um die Bereiche Investments, Treasury, Innovation, Consulting und Analytics erweitert werden. Zusätzliche Ertragspotenziale sollen insbesondere durch ABX Analytics, Tokenisierungsprojekte, die Nutzung der Handelslizenz in Dubai/VAE sowie selektive Aktivitäten in AI- und Robotics-nahen Bereichen erschlossen werden. Kurzfristig erwarten wir daraus noch keine wesentlichen Ergebnisbeiträge, sehen jedoch eine relevante strategische Optionalität. Parallel dürfte sich die Portfoliostrategie stärker auf wenige Kernpositionen mit höherem Wertsteigerungspotenzial konzentrieren, darunter insbesondere PEAQ, Panoptic, zCloak/Starks Network und weitere ausgewählte DeFi-, Infrastruktur- und DePIN-Positionen. Für die Bewertung halten wir weiterhin einen Adjusted-NAV-Ansatz für sachgerecht. Klassische Multiplikatoren sind aufgrund der fehlenden normalisierten Ergebnisbasis derzeit nur eingeschränkt aussagekräftig. Auf Basis der bilanzierten Fair Values, der verbliebenen Token- und Projektrechte, eines risikoadjustierten Wertansatzes für PEAQ sowie eines begrenzten Optionswerts für ABAG 2.0 ermitteln wir einen risikoadjustierten Bruttovermögenswert von 14,70 Mio. EUR. Nach Abzug externer Verpflichtungen, Finanzierungsabschläge und kapitalisierter Holdingkosten ergibt sich ein Adjusted NAV von 8,12 Mio. EUR. Bei 4,06 Mio. ausstehenden Aktien entspricht dies einem fairen Wert von 2,00 EUR je Aktie. Die Aktie bleibt ein spekulatives Investment mit erhöhter Abhängigkeit von Tokenmärkten, Portfoliomonetarisierungen, Finanzierungsmöglichkeiten und der erfolgreichen Umsetzung der neuen operativen Strategie. Gleichzeitig sehen wir nach dem bilanziellen Reset, den verbesserten Kontrollstrukturen und der stärkeren Fokussierung auf ausgewählte Werttreiber eine verbesserte Ausgangsbasis für eine potenzielle Neubewertung. Auf Basis unseres optimistischen Adjusted-NAV-Modells vergeben wir daher das Rating KAUFEN mit einem Kursziel von 2,00 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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