Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

14.07.2026 / 17:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.07.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Schwaches Schlussquartal belastet Ergebnis - Deutliche Margenverbesserung
bei leichtem Umsatzwachstum erwartet

Die Bastei Lübbe AG hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26
veröffentlicht und im anschließenden Conference Call erläutert. Während der
Umsatz mit 118,4 Mio. EUR im Rahmen unserer Erwartungen lag, blieb das EBIT
sowohl hinter unseren Schätzungen als auch leicht unter der zuletzt
angepassten Unternehmensguidance zurück. Ursächlich hierfür war insbesondere
ein ungünstigerer Produktmix innerhalb des Buchsegments.

[Tabelle]

Der Konzernumsatz lag im Gesamtjahr mit 118,4 Mio. EUR um 3,8% über dem
Vorjahr und entsprach damit weitgehend unseren Erwartungen. Innerhalb des
Buchsegments (+4,1% yoy) fiel der Umsatzmix jedoch anders aus als von uns
und dem Unternehmen erwartet. So sank der Umsatzanteil der
Community-getriebenen Imprints auf rund 30%, was einem Umsatzrückgang von
rund 20% in diesem margenstarken Geschäftsbereich entspricht. Zwar war nach
dem außergewöhnlich starken Vorjahr - maßgeblich getrieben durch den Erfolg
der Amazon-Prime-Verfilmung von Mona Kastens Save Me (Maxton Hall) - mit
einer Normalisierung zu rechnen, der Rückgang fiel aufgrund eines
zwischenzeitlich intensivierten Wettbewerbs jedoch stärker aus als erwartet.
Gleichzeitig entwickelte sich das klassische Bestsellergeschäft mit
Neuerscheinungen von Ken Follett, Rebecca Gablé und Dan Brown besser als
prognostiziert.

Der veränderte Produktmix belastete entsprechend die Profitabilität, da
Community getriebene Titel typischerweise deutlich höhere Margen erzielen
als klassische Bestseller. Entsprechend sank die Rohertragsmarge von 53,7%
auf 47,2%. Neben dem geringeren Absatz dieser margenstarken Titel war dies
auf eine höhere Honoraraufwandsquote infolge bereits geleisteter
Autorenvorschüsse sowie einen höheren Anteil aufwendig ausgestatteter
Printausgaben mit besonderer Wertigkeit in Herstellung und Veredelung
zurückzuführen. Infolgedessen lag das EBIT mit 8,7 Mio. EUR bzw. 9,3 Mio.
EUR inklusive Beteiligungsergebnis sowohl unter unserer Erwartung als auch
unter der zuletzt reduzierten Unternehmensguidance. Positiv hervorzuheben
ist hingegen der operative Free Cashflow von 9,1 Mio. EUR, der insbesondere
von einer Normalisierung des Working Capitals nach dem Auslaufen des
Factorings sowie geringeren Auszahlungen für Autorenvorschüsse profitierte.

Ausblick und Prognosenanpassung: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet
Bastei Lübbe einen Umsatz von 118 bis 122 Mio. EUR sowie ein EBIT von 10 bis
12 Mio. EUR. Dies liegt unter unseren bisherigen Erwartungen, weshalb wir
unsere Prognosen für 2026/27 ff. entsprechend angepasst haben. Positiv
werten wir jedoch den starken Programmauftakt mit mehreren aussichtsreichen
Bestseller-Titeln. Hervorzuheben sind insbesondere Florian Illies' 'Die
Pfaueninsel', das Debüt 'Die Namen' von Florence Knapp sowie
Neuerscheinungen renommierter Autoren wie Julia Franck, Rebecca F. Kuang und
Hannah Grace. Gleichzeitig sollten zahlreiche Paperback-Zweitverwertungen
erfolgreicher Titel von Dan Brown, Ken Follett oder Rebecca Gablé
zusätzliche Impulse liefern.

Im Digitalgeschäft erwarten wir darüber hinaus Beiträge der
Hörbuchinnovation Shelfie sowie der jüngst angekündigten Kooperation mit
Edel für den Digitalvertrieb von Lübbe Audio. Gleichzeitig dürfte die
angekündigte Optimierung des Druckaufwands, eine niedrigere
Honoraraufwandsquote und konsequente Kostendisziplin die Profitabilität im
Jahresverlauf stützen.

Fazit: Die Verfehlung der Jahresziele hatten wir bereits in unserer letzten
Berichterstattung antizipiert. Die nun vorgelegten Ergebnisse fielen zwar
nochmals etwas schwächer aus als erwartet, ändern aus unserer Sicht jedoch
nichts am intakten Investment Case. Die führende Position im margenstarken
Community-Segment sowie die strukturellen Wachstumsperspektiven im
Digitalgeschäft werden durch die jüngsten Initiativen - u.a. das neue
Imprint Pfaueninsel, Shelfie, die Konsolidierung der jüngst erworbenen
Papertoons GmbH sowie die Kooperation mit Edel - zusätzlich gestützt. Wir
bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem leicht reduzierten Kursziel
von 12,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ec6819bfdd9e2cc693aad92ed7d5dd0b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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