Penguin Solutions: Der Kursrutsch war übertrieben

Was bewegt die Aktie?

Penguin Solutions plant eine weitere Wandelanleihe über 650 Millionen Dollar. Die erste Marktreaktion fiel deutlich negativ aus. Nachbörslich verlor die Aktie rund sechs bis sieben Prozent, im regulären Handel blieb davon nur noch ein Minus von etwa 2,5 bis drei Prozent übrig.

Der entscheidende Punkt liegt in der Struktur. Penguin hat bereits alte Wandelanleihen ausstehen. Daraus sind rund 8,05 Millionen Aktien Verwässerung im Kurs eingepreist. Diese Anleihen laufen bis 2029 und 2030 und haben Wandlungspreise bei 21 und 28 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs um 77 Dollar ist diese Verwässerung faktisch bereits relevant.

Die neue Transaktion gibt zwar rechnerisch rund 9,67 Millionen Aktien heraus. Gleichzeitig sollen damit alte fällige Wandelanleihen abgelöst werden. Deshalb liegt die geschätzte Netto-Neuverwässerung nur bei etwa null bis ein Prozent. Zusätzlich will Penguin Erlöse für Capped-Call-Transaktionen nutzen. Wenn der Wandlungspreis etwa bei 100 Dollar liegt und die Capped Calls bis rund 135 Dollar absichern, entsteht zwischen diesen Marken keine Verwässerung.

Selbst in Modellrechnungen bleibt das Verhältnis attraktiv. Bei 150 Dollar Aktienkurs läge die Verwässerung bei etwa 1,3 Prozent. Bei 300 Dollar wären es rund sieben Prozent.

Martins Einschätzung

Die Reaktion des Marktes ist zu negativ. Penguin verschiebt Verwässerung nach oben, löst frühere Fälligkeiten ab und stärkt damit die Finanzierungsstruktur. Der Rücksetzer war deshalb eher eine Kaufgelegenheit als ein Warnsignal.