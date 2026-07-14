Polen rechnet nicht mit baldigem Frieden in der Ukraine

Warschau, ⁠14. Jul (Reuters) - Polens Ministerpräsident Donald Tusk rechnet nicht mit einem baldigen Frieden in der Ukraine. Er erwarte, dass Russland unter Präsident ‌Wladimir Putin den Konflikt mindestens bis zum Winter ausdehnen werde, sagte Tusk am Dienstag ⁠vor Journalisten ⁠in Paris. "Angesichts der starren Haltung Russlands und Putins scheint es zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft ein Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen erreicht wird." Es ‌sei eher eine Eskalation der ‌russischen Angriffe zu erwarten.

Polen werde im Herbst Militärübungen mit französischen und britischen Truppen ausrichten, ⁠kündigte Tusk weiter an. Ziel sei es, ‌eine "Koalition der Willigen" darauf ⁠vorzubereiten, die Sicherheit für die Ukraine und die Region zu gewährleisten, sobald ein Friedensabkommen oder ein Waffenstillstand erreicht sei.

Tusk ‌hatte die ⁠Lage nach eigenen Angaben zuvor ⁠mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erörtert. Die westlichen Verbündeten der Ukraine hatten am Montag in Paris beraten.

(Bericht von Anna Wlodarczak-Semczuk und Karol Badohal, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)